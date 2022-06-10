Число оправдательных приговоров по тяжким и особо тяжким преступлениям увеличилось в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Верховного суда Жакипа Асанова, передает Zakon.kz.

Как сообщается на сайте Акорды, глава государства заслушал доклад о состоянии судебной системы в стране.

Президенту была представлена информация о реализованных за последние три года Верховным судом проектах, касающихся разрешения гражданских споров без обращения в суд.

По словам председателя Верховного суда, в настоящее время 37% рассматриваемых дел заканчивались примирением, тогда как ранее этот показатель составлял 2-3%.

Согласно представленным Жакипом Асановым данным, если в 2018 году по тяжким и особо тяжким преступлениям оправдывалось в среднем 23 человека в год, то за последние четыре года – более 160 человек. Таким образом, число оправдательных приговоров по таким делам увеличилось в семь раз.

Главе государства рассказали о развитии административной юстиции в системе государственного управления.

Так, до 1 июля прошлого года граждане и предприниматели проигрывали государственным органам в 85% рассмотренных дел. В настоящее время 55% судебных вердиктов выносится в пользу предпринимателей и граждан.

В ходе встречи также были рассмотрены вопросы повышения качества судебных кадров, усиления судебной защиты граждан, оптимизации судопроизводства.