Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Без осадков – в каких регионах казахстанцам больше повезет с погодой 11 июня

погода в Казахстане на 11 июня Фото: unsplash
Синоптики предоставили прогноз погоды на 11 июня – в Казахстане ожидаются сильные дожди, гроза, град, усиление ветра и пыльная буря. Погода без осадков ожидается лишь на западе страны, передает Zakon.kz.
На большей части территории Казахстана сохранится неустойчивая погода: пройдут дожди, на юго-востоке – сильные. По республике ожидаются гроза, град, усиление ветра, на юго-западе – с пыльной бурей. Лишь на западе страны ожидается погода без осадков.РГП «Казгидромет»

В Северо-Казахстанской области на севере, западе, востоке ожидаются град, шквал, ночью и утром на северо-западе области – туман, ночью на севере, западе, востоке, днем на большей части – усиление ветра 15-20 м/с.

Днем на севере, востоке, в центре Павлодарской, на севере, востоке Карагандинской, на северо-западе, западе Восточно-Казахстанской, на севере, востоке Актюбинской, на севере, в центре Атырауской, при грозе в Алматинской области – усиление ветра 15-20 м/с.

На севере, западе, востоке Акмолинской области днем – град, усиление ветра 15-20 м/с.

В Костанайской области на северо-западе, северо-востоке – град, шквал, усиление ветра, на северо-западе, западе области 15-20 м/с.

Днем на севере Западно-Казахстанской области – град, шквал, усиление ветра порывы 15-20 м/с.

Днем на севере Мангистауской области – пыльная буря, усиление ветра 15-20 м/с.

На западе, севере, в горных и предгорных районах Туркестанской области – шквал, усиление ветра 15-20 м/с.

Ночью в горных районах, днем на юге, востоке Жамбылской области – град, шквал, днем на юго-западе, в горных районах – усиление ветра 15-20 м/с.

Также синоптики сообщили, что:

  • сильная жара ожидается днем на северо-западе, юго-западе, юге Восточно-Казахстанской области;

  • чрезвычайная пожарная опасность ожидается в центре Кызылординской, на западе Восточно-Казахстанской, на юге, востоке Актюбинской, на юге Костанайской, на юге, западе Карагандинской, на западе Алматинской области.

Новость по теме

Дождливые выходные ждут казахстанцев 11-12 июня

Динара Халдарова
Казгидромет Казахстан
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сколько дней казахстанцы отдохнут в июле 2022 года
Изменилось положение о классном руководстве в школах
В Казахстане изменятся требования к школьной форме
Японская ринг-герл впечатлилась джентельменским поведением Головкина
Цены на нефть снижаются из-за новостей о Китае
Военную доктрину хотят изменить в Казахстане
Охота на сайгаков – зоолог оценил возможные последствия разрешения на отстрел
Ситуация в Украине: в Херсоне готовятся к референдуму, Зеленский ввел санкции против Путина
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления