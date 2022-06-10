Без осадков – в каких регионах казахстанцам больше повезет с погодой 11 июня

Синоптики предоставили прогноз погоды на 11 июня – в Казахстане ожидаются сильные дожди, гроза, град, усиление ветра и пыльная буря. Погода без осадков ожидается лишь на западе страны, передает Zakon.kz.

На большей части территории Казахстана сохранится неустойчивая погода: пройдут дожди, на юго-востоке – сильные. По республике ожидаются гроза, град, усиление ветра, на юго-западе – с пыльной бурей. Лишь на западе страны ожидается погода без осадков. РГП «Казгидромет»

В Северо-Казахстанской области на севере, западе, востоке ожидаются град, шквал, ночью и утром на северо-западе области – туман, ночью на севере, западе, востоке, днем на большей части – усиление ветра 15-20 м/с.

Днем на севере, востоке, в центре Павлодарской, на севере, востоке Карагандинской, на северо-западе, западе Восточно-Казахстанской, на севере, востоке Актюбинской, на севере, в центре Атырауской, при грозе в Алматинской области – усиление ветра 15-20 м/с.

На севере, западе, востоке Акмолинской области днем – град, усиление ветра 15-20 м/с.

В Костанайской области на северо-западе, северо-востоке – град, шквал, усиление ветра, на северо-западе, западе области 15-20 м/с.

Днем на севере Западно-Казахстанской области – град, шквал, усиление ветра порывы 15-20 м/с.

Днем на севере Мангистауской области – пыльная буря, усиление ветра 15-20 м/с.

На западе, севере, в горных и предгорных районах Туркестанской области – шквал, усиление ветра 15-20 м/с.

Ночью в горных районах, днем на юге, востоке Жамбылской области – град, шквал, днем на юго-западе, в горных районах – усиление ветра 15-20 м/с.

Также синоптики сообщили, что: сильная жара ожидается днем на северо-западе, юго-западе, юге Восточно-Казахстанской области ;

чрезвычайная пожарная опасность ожидается в центре Кызылординской, на западе Восточно-Казахстанской, на юге, востоке Актюбинской, на юге Костанайской, на юге, западе Карагандинской, на западе Алматинской области.