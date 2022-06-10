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Шавката Рахмонова предупредили о первом поражении в карьере

UFC Бой 25 июня Фото: Instagram/neil_magny170
Американский файтер Нил Мэгни (26-8) по прозвищу «Гаитянская сенсация» дал прогноз на предстоящий поединок с казахстанцем Шавкатом Рахмоновым (15-0), сообщает Zakon.kz.

Бой непобежденного полусредневеса Шавката Рахмонова с американцем Нилом Мэгни станет одним из самых ожидаемых поединков этого месяца. Он пройдет в рамках главного карда UFC Vegas 57 (Лас-Вегас) в ночь с 25-го на 26-е июня.

Не первый раз дерусь с непобежденным бойцом. Я знаю, как соперничать с бойцами высокого уровня, готов выйти в октагон и показать этому парню, как нелегко в этом дивизионе. Я устрою рубку с Шавкатом, очень рад разделить клетку против молодого непобежденного бойца. Я не могу сказать, что Шавкат легкий соперник, но тот набор навыков, которым обладаю, точно не дадут ему расслабиться в клетке.Нил Мэгни

Оба бойца входят в Топ-15 рейтинга полусреднего веса UFC. Американец на текущий час занимает 10-ю строчку, а Шавкат Рахмонов находится на 15-й позиции, передает gornostaevnews.

Шавкат – хороший боец, разносторонний и непобежденный, и заслуженно. Бойцы, которые одерживают больше 10 побед и остаются непобежденными, однозначно отличные бойцы. Думаю, что Шавкат – один из лучших бойцов нашего дивизиона. Но сможет ли он конкурировать с бойцами из пятерки лучших? Это вопрос! Я здесь, чтобы доказать ему, что не так просто биться с одним из лучших. Когда закончится наш бой, то в его рекорде появится новая запись, 15-1.Нил Мэгни

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Куандык Шынасилов
UFC
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