В Казахстане разработаны поправки в Договор о ЕАЭС

Министерство торговли и интеграции разработало проект закона «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года», сообщает Zakon.kz.

Протокол содержит поправки в части функционирования Таможенного союза, внешнеторгового и технического регулирования, государственных закупок, конкуренции, естественных монополий, транспорта, санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер, макроэкономики, трудовой миграции, регулирования финансовых рынков, налогов и налогообложения, которые направлены на устранение существующих пробелов в действующем праве ЕАЭС и реализацию мероприятий Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.

В частности, внесена уточняющая поправка о том, что для разграничения охраны животных и растений и защиты культурных ценностей государства Союза во взаимной торговле товарами вправе применять ограничения в части охраны культурных ценностей.

Несколько поправок коснулись раздела по трудовой миграции.

Так, предусматривается, что трудящиеся одного государства Союза, претендующие на занятие медицинской или фармацевтической деятельностью в другом государстве-члене, проходят установленную законодательством государства трудоустройства процедуру признания документов об образовании и могут быть допущены соответственно к медицинской или фармацевтической деятельности в соответствии с законодательством государства трудоустройства.

В действующей же редакции договора сохраняется изъятие для трудящихся, претендующих на занятие педагогической и юридической деятельностью, предусматривающее прохождение в государстве трудоустройства процедуры признания документов об образовании, что препятствует свободе передвижения этой категории работников.

Также предлагается концептуальная поправка о том, что в рамках свободного перемещения работников, обладающих учеными степенями и званиями, признаются документы об ученых степенях и ученых званиях. Для этого будут заключаться соответствующие международные договоры.

Для облегчения жизни и перемещения граждан Союза предлагается еще одна поправка о том, что въехавшие в страну с целью трудоустройства могут с помощью цифровых технологий изменить цель въезда без выезда за пределы государства трудоустройства (как это предусмотрено сейчас).

Поправки также вносятся в Положение о Евразийской экономической комиссии, которые регулируют ее деятельность. По большей части они касаются воздействия на предпринимательскую деятельность.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 24 июня. В дальнейшем будет направлен в Парламент для обсуждения и принятия.