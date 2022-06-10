Назначен заместитель акима Мангистауской области

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

Глава региона Нурлан Ногаев представил активу своего нового заместителя. Им стал Улугбек Тналиев, ранее работавший директором департамента в Министерстве информации и общественного развития РК, сообщает Zakon.kz.