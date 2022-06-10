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Назначен заместитель акима Мангистауской области

назначен заместителем акима Мангистауской области Фото: пресс-служба акима Мангистауской области
Глава региона Нурлан Ногаев представил активу своего нового заместителя. Им стал Улугбек Тналиев, ранее работавший директором департамента в Министерстве информации и общественного развития РК, сообщает Zakon.kz.

Улугбек Тналиев имеет степень магистра по специальности экономика и бизнес.

Трудовую деятельность начал в 2006 году сфере гражданского общества и молодежной политики.

Работал заместителем акима Махамбетского района Атырауской области, заместителем руководителя Управления координации занятости и социальных программ Атырауской области, заместителем акима города Атырау.

С 2020 года по сегодняшний день – руководитель Управления общественно-политической работы, директор департамента Министерства информации и общественного развития.

Ранее должность заместителя акима Мангистауской области занимала Гульмира Калмуратова.

Лариса Черненко
Мангистауская область
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