Назначен заместитель акима Мангистауской области
Фото: пресс-служба акима Мангистауской области
Глава региона Нурлан Ногаев представил активу своего нового заместителя. Им стал Улугбек Тналиев, ранее работавший директором департамента в Министерстве информации и общественного развития РК, сообщает Zakon.kz.
Улугбек Тналиев имеет степень магистра по специальности экономика и бизнес.
Трудовую деятельность начал в 2006 году сфере гражданского общества и молодежной политики.
Работал заместителем акима Махамбетского района Атырауской области, заместителем руководителя Управления координации занятости и социальных программ Атырауской области, заместителем акима города Атырау.
С 2020 года по сегодняшний день – руководитель Управления общественно-политической работы, директор департамента Министерства информации и общественного развития.
Ранее должность заместителя акима Мангистауской области занимала Гульмира Калмуратова.
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