Артем Саркисян завоевал «бронзу» Чемпионата Азии по фехтованию

В Сеуле стартовал Чемпионат Азии по фехтованию, и в первый же день индивидуальных соревнований казахстанский саблист Артем Саркисян завоевал бронзовую медаль, сообщает Zakon.kz.

Данная медаль казахстанскому спортсмену далась нелегко.

Следует отметить громкую победу Артема в самом начале этих состязаний, когда он со счетом 15:14 в 1/32 финала победил представителя Ирана – Али Пахдамана, который является четвертым номером в Азии и входит в Топ-16 международного рейтинга FIE.

Фото: Instagram/kazakhstan_fencing

Затем в 1/16 финала казахстанец сломил сопротивление Лин Ксиао (КНР) – 15:12. В четвертьфинале Артем победил спортсмена из Японии Мао Кокубо с преимуществом в один удар (15:14). К сожалению, Саркисян уступил в полуфинале победителю и хозяину азиатского первенства Бонгил Гу со счетом 10:15.

Эта награда является очень ценной для всего казахстанского фехтования, в особенности для мужской сабли, поскольку она стала третьей личной медалью саблистов-мужчин на взрослом Чемпионате Азии.

Фото: Instagram/kazakhstan_fencing

До Артема Саркисяна на пьедестал почета поднимались саблисты Сергей Смирнов («серебро» 2003 года в Чангмей, Таиланд) и Игорь Цель («бронза» 2005 года в Кота-Гинабалу, Малайзия).

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