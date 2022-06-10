На что обратить внимание при выборе супруга – совет астролога

Эксперт в области астрологии Екатерина Петрова рассказала, чего ожидать от супруга, зная его знак зодиака, передает Zakon.kz.

Овен

Для Овнов важны общие цели с партнером. Чем они глобальнее, тем крепче брак. Они сами желают высот и от избранника потребуют того же. Не любят пассивность и навязывание чужих взглядов. Если Овен поймет, что это происходит регулярно, то не будет медлить с подачей заявления на развод.

Телец

Эти знаки обожают комфорт и уют, а потому готовы на многое для обеспечения себя и своих родных лучшей жизнью. Терпеть не могут тайн и интриг. Будучи верными, партнеру измены не простят. Но в браке часто бывают слишком скучными. Зато они очень надежные.

Близнецы

Легко и даже несерьезно относятся к браку. Для них не составит труда сыграть свадьбу, а потом развестись. Близнецы желают, чтобы их партнер вдохновлял, одухотворял, заботился и любил. В то же время не потерпят ограничения свободы.

Рак

Эмоциональные, ранимые и чувствительные Раки становятся прекрасными семьянинами. Они трепетно относятся к родителям и детям. Отношения с партнером могут быть слегка натянутыми. Но порой им кажется, будто их недооценивают. Поэтому они провоцируют скандалы, порой сами того не желая.

Лев

В паре Лев играет лидирующую роль. Любит деньги и обожание со стороны партнера. Зачастую этот знак выбирает себе в супруги менее яркую личность. При этом избранник часто при деньгах. Лев хочет, чтобы его любили и обожали, но на компромиссы не идет. Он считает, что есть только одно верное мнение ― свое собственное.

Дева

Чуткие и деликатные Девы в браке могут быть излишне педантичны и придирчивы. Сначала они приписывают партнеру несуществующие достоинства, а потом разочаровываются. Это приводит к ссорам. Залог крепкого долголетнего брака – устойчивое материальное положение и общие интересы.

Весы

Представители знака ценят семейные отношения. Взаимосвязь с партнером крайне важна, поэтому они стараются подольше сохранить романтику в союзе. Со временем, когда страсть ослабевает, общение становится более дружеским, но все же милым. Весы практически не подают на развод. Для них важно сохранить брак, пусть иногда это и просто формальность.

Скорпион

Брак со Скорпионом похож на хождение по канату. Представители знака привыкли манипулировать партнером. Если этого не удается, они раздражаются и провоцируют ссоры. В то же время в гармоничном союзе оба супруга будут поддерживать друг друга и развиваться.

Стрелец

Вступать в брак со Стрельцом человеку, который хочет построить большую и крепкую семью, не стоит. Огненный знак любит приключения и авантюры. Он в любой момент готов сорваться и умчаться в любую точку мира. Его партнер должен быть таким же смелым и активным.

Козерог

Козероги обычно вступают в брак в зрелом возрасте. Они выбирают партнера серьезно: учитывают его интересы, привычки, цели. Они готовы создать семью с тем, кого любят и уважают. При этом их избранник должен быть одновременно хорошим любовником, другом и помощником. Для них главное в отношениях – доверие. Козероги стараются сделать все, чтобы сохранить брак.

Водолей

Партнеру непросто с Водолеем. Знак слишком свободолюбивый и эксцентричный, сосредоточен на своих планах и желаниях. Они не очень надежные партнеры, потому что всегда идут на поводу у своих грез.

Рыбы

Рыбы любят драматизировать. В браке ничего не поменяется. Романтические и чувственные периоды будут сменяться скандалами. Чтобы Рыбы были счастливыми, партнеру придется постоянно их вдохновлять.

Астролог в беседе с ftimes.ru уверяет, что на характер человека, его отношения с собой, окружающими и миром влияет расположение небесных светил в момент появления на свет. Эта программа заложена с рождения и действует всю жизнь.