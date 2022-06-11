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У Джастина Бибера парализовало пол-лица

У Джастина Бибера парализовало пол-лица Фото: Instagram/justinbieber
У Джастина Бибера диагностировали синдром Рамсея Ханта. Это форма опоясывающего герпеса, которая проявляется нейропатией лицевого нерва, сообщает Zakon.kz.

Канадский певец Джастин Бибер сообщил, что у него парализовало половину лица из-за синдрома Рамсея Ханта, который представляет собой разновидность опоясывающего герпеса, сообщает РИА Новости.

Как вы, вероятно, можете видеть по моему лицу, у меня синдром, который называется синдром Рамсея Ханта. Этот вирус поражает нерв в ухе и лицевые нервы.Джастин Бибер

Как отметил певец, парализована вся правая сторона его лица.

Ранее Бибер сообщил о переносе следующих концертов в рамках своего мирового тура The Justice World Tour.

Данияр Кунафин
США
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