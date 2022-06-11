Россия вышла из Всемирной туристской организации

Выход России из ВТООН не должен повлиять на развитие отрасли, уверен представитель Кремля Дмитрий Песков. По его мнению, внутренний туризм не пострадает от этого решения, сообщает Zakon.kz.

Правительство России приняло предложение Министерства иностранных дел о выходе из Всемирной туристской организации, сообщает ТАСС.

27 апреля Россия заявила о намерении выйти из состава ВТООН из-за политизации ее деятельности.

В тот же день генеральная ассамблея ВТООН в ходе внеочередного заседания приняла решение о приостановке членства России в связи с военным конфликтом в Украине.

Россия участвовала в ВТООН с 1991 года в качестве правопреемницы СССР.