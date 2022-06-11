Мужчину сбили на трассе в Алматинской области

Водитель сразу же вызвал скорую помощь и полицию. Медики экстренно госпитализировали сбитого мужчину, однако он скончался в реанимации, сообщает Zakon.kz.

На трассе Шамалган – Турар произошел смертельный наезд на пешехода.

Водитель Toyota Hilux ехал в южном направлении. По его словам, после поселка Уштерек из темноты на дорогу выбежал мужчина. Водитель попытался избежать столкновения, однако ему это не удалось.

Фото: Zakon.kz

Водитель Toyota сразу же вызвал скорую помощь и полицию. Прибывшие медики экстренно госпитализировали пострадавшего. Позже стало известно, что спустя три часа мужчина 1963 г.р. скончался в реанимации.

Фото: Zakon.kz

На месте ДТП работали дознаватель и криминалисты Алматинской области, назначены экспертизы.