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12 казахстанцев заболели COVID-19 за сутки

Коронавирус в Казахстане 11 июня Фото: Zakon.kz
В МВК по нераспространению COVID-19 предоставили информацию об эпидситуации на 10 июня в Казахстане. Согласно данным, заболевших выявили в Алматы и Нур-Султане, сообщает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 12 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 7,

  • в Алматы – 5.

Всего в стране подтверждено 1 305 849 случаев.

Четверо казахстанцев выздоровели от КВИ, из них:

  • в Нур-Султане – 4.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 292 076 человек.

Данияр Кунафин
COVID-19 Казахстан
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