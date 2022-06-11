12 казахстанцев заболели COVID-19 за сутки
Фото: Zakon.kz
В МВК по нераспространению COVID-19 предоставили информацию об эпидситуации на 10 июня в Казахстане. Согласно данным, заболевших выявили в Алматы и Нур-Султане, сообщает Zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 12 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 7,
в Алматы – 5.
Всего в стране подтверждено 1 305 849 случаев.
Четверо казахстанцев выздоровели от КВИ, из них:
в Нур-Султане – 4.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 292 076 человек.
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