Казахстан ратифицировал прекращение действия договора СНГ о согласованной налоговой политике

На сегодняшний день взаимодействие налоговых служб с иностранными государствами, в том числе со странами СНГ, осуществляется на основании международных договоров, передает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О ратификации Протокола о прекращении действия Соглашения между правительствами государств – участников Содружества Независимых Государств о согласованных принципах налоговой политики от 13 марта 1992 года», сообщает Акорда.

Основная цель протокола – это прекращение действия соглашения, положения которого не соответствуют требованиям и условиям настоящего времени. Кроме этого, со стороны государств – участников СНГ отсутствовали заявки на продление срока действия соглашения.

На сегодняшний день взаимодействие налоговых служб с иностранными государствами, в том числе со странами СНГ, осуществляется на основании международных договоров.