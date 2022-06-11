Время отпусков: сколько детей можно провезти бесплатно на поезде

Как оформить проезд детей на поезде и сколько детей можно провезти бесплатно, предусматривают правила перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом РК, передает Zakon.kz.

Так, правила предусматривают, что пассажир, являющийся родителем, усыновителем, опекуном, попечителем, патронатным воспитателем или другим заменяющим его лицом, может провезти с собой бесплатно одного ребенка в возрасте не старше семи лет, если он не занимает отдельное место.

Для занятия отдельного места ребенком не старше семи лет необходимо приобретать детский проездной документ (билет).

Если с пассажиром следуют более одного ребенка не старше семи лет, то на всех остальных детей приобретаются детские проездные документы.

Кроме того, можно провозить с собой детей в возрасте от семи до 15 лет по детским проездным билетам, соответственно они занимают отдельные места в поезде.

При этом плата за проезд в поездах АО «НК «КТЖ» по территории Казахстана для детей в возрасте от семи до 15 лет взыскивается в размере 50% от стоимости проезда, установленной для взрослого пассажира.

Для детей от 15 лет и старше приобретаются проездные билеты как для взрослых.

Возраст ребенка определяется на день начала поездки. При этом предъявляется документ, подтверждающий возраст ребенка.

Если же пассажир не является родителем или законным представителем ребенка, то он предъявляет документ на право сопровождения ребенка – доверенность.

Проезд детей от 15 лет и старше допускается без сопровождения.

Вместе с тем правила предусматривают, что проезд детей по детскому проездному билету без сопровождения взрослых не допускается.

В межгосударственном сообщении, то есть если вы следуете за пределы Казахстана в вагонах формирования КТЖ:

детям до пяти лет без предоставления места – проезд бесплатный;

от пяти до 10 лет – стоимость проезда по детскому тарифу;

от 10 до 15 лет – билетная часть по территории РК и плацкарта на всем пути следования – 50% от полной стоимости тарифа, билетная часть по территориям других государств – по полному тарифу.

При этом оформление билета ребенку без места на поезд межгосударственного следования при условии пересечения им границы – обязательно.

В межгосударственном сообщении в вагонах формирования других железнодорожных администраций (не казахстанских):

детям до пяти лет без предоставления места – проезд бесплатный;

от пяти до 10 лет – стоимость проезда по детскому тарифу;

от 10 до 15 лет билетная часть по территории РК – 50% от полной стоимости тарифа, билетная часть по территориям других государств и плацкарта на всем пути следования – по полному тарифу.

Оформление билета ребенку без места на поезд межгосударственного следования также обязательно.