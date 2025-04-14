Правила продажи билетов на поезда изменили в Казахстане

И.о. министра транспорта РК приказом от 11 апреля 2025 года внес изменения в Правила перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа и почтовых отправлений железнодорожным транспортом, сообщает Zakon.kz.

В частности, билеты продаются:

на пассажирские поезда – не менее чем от 45 суток до 10 минут до отправления поезда, за исключением заявок организованных групп пассажиров (ранее было от 45 до 1 суток);

до отправления поезда, за исключением заявок организованных групп пассажиров (ранее было от 45 до 1 суток); на пригородные поезда – от 10 суток до 10 минут до отправления поезда (ранее было от 10 до 1 суток).

Уточняется, что продажи билетов на пассажирские поезда осуществляются за 45 суток с 7:00 по времени города Астана.

Продажа билетов на места в специализированном купе, предназначенном для проезда лиц с инвалидностью, производится:

- с момента открытия продажи:

лицу с инвалидностью 1 группы, имеющему затруднение с передвижением, использующему для передвижения вспомогательные средства (тифлотрости, костыли, ходунки, кресло-коляски) и (или) помощь других лиц и его сопровождающему;

ребенку с инвалидностью (до 18 лет) и его сопровождающему;

лицу, следующему при неотложных поездках в (из) медицинской организации, и его сопровождающему.

При этом оформление производится только в билетных кассах.

- за 7 суток до отправления поезда пассажирам остальных групп инвалидности.

При этом билеты оформляют:

лицу и ребенку с инвалидностью при предъявлении документов пассажира и при подтверждении статуса лица с инвалидностью;

лицу, следующему при неотложных поездках в (из) медицинской организации, при предъявлении документов пассажира и документа, выданного медицинским учреждением, в содержании которого указано, что пассажир нуждается в неотложной поездке и сопровождении;

сопровождающему при предъявлении документов пассажира.

Допускается приобретение пассажиром билетов до четырех мест одного купе.

Оформление билетов производится в автоматизированной системе управления пассажирскими перевозками (АСУ), в том числе в фискализированной компьютерной системе, а также с помощью диспетчерского терминала (ДТМ), терминалов самообслуживания, интернет-ресурсов на основании одного из документов пассажира и посредством МТП проводником пассажирского или пригородного поезда с выдачей электронного проездного документа.

При оформлении билетов на пригородные поезда через железнодорожные билетные кассы, пассажирские агентства, электронные терминалы и интернет-ресурсы необходимо указать данные пассажира: фамилию, имя, отчество (при его наличии), ИИН, номер одного из документов пассажира.

Для покупки билета нужен один из следующих документов, удостоверяющих личность пассажира:

паспорт гражданина РК;

удостоверение личности гражданина РК;

вид на жительство иностранца в РК;

удостоверение лица без гражданства;

удостоверение беженца;

дипломатический паспорт РК;

служебный паспорт РК;

удостоверение личности моряка РК;

заграничный паспорт;

свидетельство на возвращение (для граждан других государств, в случае утери ими на территории Казахстана документа, удостоверяющего личность, для проезда по маршруту следования на родину);

свидетельство о рождении (для детей в возрасте до 16 лет).

Также допускается оформление билета на основании военного билета – для военнослужащих срочной службы.

Все указанные документы можно предъявить как в бумажном виде, так и в форме цифрового документа посредством сервиса цифровых документов



При этом ранее билет можно было купить на основании временного удостоверения личности, теперь эта возможность исключена.

Для оформления льготного или бесплатного билета необходимо предъявить документ, дающий право на льготы или бесплатный проезд.

Льгота на проезд по социальным значимым сообщениям в размере 50% от стоимости проезда, а по коммерческим маршрутам по усмотрению перевозчика устанавливается:

лицам всех групп инвалидности, а также детям с инвалидностью (до 18 лет);

сопровождающим лиц с инвалидностью I, II группы и детей с инвалидностью (до 18 лет).

Льготный билет для сопровождающего лица оформляют одновременно с оформлением льготного билета для лица с инвалидностью I, II группы и детей с инвалидностью (до 18 лет) в одном вагоне по одному маршруту следования.

Не допускается оформление льготного билета для сопровождающего лица отдельно от льготного билета для лица с инвалидностью I, II группы и детей с инвалидностью (до 18 лет).

При возврате льготного билета, оформленного для лица с инвалидностью, одновременно производится возврат льготного билета, оформленного для сопровождающего лица.

При этом допускается возврат льготного билета, оформленного для сопровождающего лица независимо от статуса льготного билета (возращен/невозвращен), оформленного для лица с инвалидностью I, II группы и детей с инвалидностью (до 18 лет).

Добавлена норма, согласно которой сопровождающее лицо в случае отказа от проезда пассажира с инвалидностью специализированного купе к посадке не допускается.

Поправками уточняется, что письменная заявка от организованной группы пассажиров, организованной группы детей на резервирование мест в поездах принимается от физических и юридических лиц не менее чем от 45 и не позднее 3 суток до отправления поезда при наличии мест, при этом в случае оплаты по безналичному расчету заявка принимается не позднее 6 суток до отправления поезда.

Лицо, подавшее заявку менее 6 суток до отправления поезда, приобретает билеты на зарезервированные места в течение суток после резервирования мест, но не позднее 3 суток до отправления поезда, оплатив стоимость проезда только за наличный расчет.

К перевозке ручной кладью в пригородных поездах, кроме вагонов электропоездов повышенной комфортности, в счет установленной нормы провоза ручной клади допускаются детские коляски, велосипеды без мотора в разобранном и упакованном виде в тамбуре поезда, растения, саженцы и другие посадочные материалы с обвязанной кроной и упакованными корневищами, не превышающие по высоте 180 сантиметров.

Прием к перевозке грузобагажом неделимых мест производится весом одного места до 500 килограммов (газовые плиты, холодильники, паллеты, оборудование, двигатели, станки) без перегрузки в пути следования.

Порядок оплаты за перевозку грузобагажа устанавливает перевозчик.

Удержание сумм из стоимости проезда не производится:

- независимо от сроков возврата билетов при отмене поезда, указанного в билете;

- в сроки не более 1 часа после отправления поезда:

при задержке его отправления из пункта следования пассажиров более чем на один час;

при несостоявшейся поездке пассажиров из-за непредоставления указанных в проездном документе (билете) мест и несогласии воспользоваться другими местами.

В указанных случаях стоимость проезда возвращается полностью.

Во всех случаях отказа от поездки не по вине перевозчика все сборы не возвращаются за исключением случаев, которые мы перечислили выше.

При отказе пассажира от поездки и возврате им билета (в том числе по маршруту обратного выезда) ввиду опоздания согласованных поездов по вине железной дороги стоимость проезда и сборы возвращаются полностью перевозчиком, из-за опоздания поезда которого произошло опоздание пассажира. Сбор за операцию возврата билетов при этом не взимается.

Перевозчиком производится выплата штрафа за опоздание пассажирского поезда в размере трех процентов от стоимости билета за каждый полный час задержки, но не более стоимости билета на основании акта об опоздании пассажирского поезда на станцию прибытия, составленного работниками вокзала, заявления пассажира при предъявлении билета.

Пассажир подает заявление на выплату штрафа за опоздание пассажирского поезда в течение 6 месяцев с момента опоздания пассажирского поезда.

Пассажир, являющийся родителем, усыновителем , опекуном, попечителем, патронатным воспитателем или другим заменяющим лицом, осуществляющим заботу и защиту прав и интересов ребенка, а также пассажир, не являющийся законным представителем несовершеннолетнего ребенка, но имеющий нотариально заверенный документ на право сопровождения несовершеннолетнего ребенка в поездке, выписанного от имени законного представителя ребенка в оригинале либо в форме электронного документа посредством сервиса цифровых документов, при наличии соответствующих документов:

провозит с собой бесплатно одного ребенка в возрасте не старше 7 лет, если он не занимает отдельное место. Для занятия отдельного места ребенком не старше 7 лет необходимо приобрести льготный билет. При следовании с пассажиром более одного ребенка не старше 7 лет на всех остальных детей, кроме одного, приобретаются льготные билеты;

провозит с собой детей в возрасте от 7 до 15 лет по льготным билетам.

Плата за проезд по территории РК детей в возрасте от 7 до 15 лет взыскивается в размере 50% от стоимости проезда, установленной для взрослого пассажира.

Для детей от 15 лет и старше приобретаются билеты как для взрослых. Возраст ребенка определяется на день начала поездки.

В билетную кассу и при посадке в поезд предъявляется документ, подтверждающий возраст ребенка.

Не допускается оформление более одного льготного билета на одного ребенка в возрасте до 15 лет в одном поезде по одному маршруту.

Пассажир, не являющийся законным представителем несовершеннолетнего ребенка, предъявляет при посадке в поезд нотариально заверенный документ в оригинале либо в форме электронного документа посредством сервиса цифровых документов на право сопровождения несовершеннолетнего ребенка в поездке, выписанного от имени законного представителя ребенка.

Не допускается посадка в поезд несовершеннолетнего пассажира в случае отсутствия нотариально заверенного документа в оригинале либо в форме электронного документа посредством сервиса цифровых документов на право сопровождения несовершеннолетнего ребенка в поездке, выписанного от имени законного представителя ребенка.

Предъявление нотариально заверенного документа на право сопровождения несовершеннолетнего ребенка в поездке, выписанного от имени законного представителя ребенка, не требуется в случае личного присутствия законного представителя ребенка в пути следования в составе данного поезда.

Детям от 15 лет и старше допускается проезд без сопровождения взрослого с письменного согласия его законного представителя, удостоверенного нотариально в оригинале, либо в форме электронного документа посредством сервиса цифровых документов. При посадке в поезд несовершеннолетний пассажир предъявляет данное согласие проводнику в оригинале либо в форме электронного документа посредством сервиса цифровых документов.

Приказ вводится в действие с 22 апреля.