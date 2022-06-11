В Талдыкоргане пенсионерка нашла два боевых пистолета

Два пистолета Макарова с полным боекомплектом принесла в полицию Талдыкоргана 63-летняя жительница Коксуского района, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в ДП Алматинской области, женщина пояснила, что оружие и боеприпасы (два пистолета, пять магазинов от ПМ и 45 патронов калибра 9 мм) она нашла близ автобусной остановки в поселке Жарлыозек.

При проверке по базе данных найденные пистолеты оказались похищенными в период январских беспорядков в Талдыкоргане.

Как могло попасть боевое оружие на остановку, выясняет полиция.