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В Талдыкоргане пенсионерка нашла два боевых пистолета

пенсионерка нашла боевой оружие в Талдыкоргане Фото: polisia.kz
Два пистолета Макарова с полным боекомплектом принесла в полицию Талдыкоргана 63-летняя жительница Коксуского района, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в ДП Алматинской области, женщина пояснила, что оружие и боеприпасы (два пистолета, пять магазинов от ПМ и 45 патронов калибра 9 мм) она нашла близ автобусной остановки в поселке Жарлыозек.

При проверке по базе данных найденные пистолеты оказались похищенными в период январских беспорядков в Талдыкоргане.

Как могло попасть боевое оружие на остановку, выясняет полиция.

Лариса Черненко
Талдыкорган
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