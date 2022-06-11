Канада и Дания урегулировали 49-летний территориальный спор

И Канада и Дания никогда не вели ожесточенные дискуссии по поводу принадлежности острова, а даже относились к ситуации с юмором, передает Zakon.kz.

Канадские и датские власти урегулировали длившийся с 1973 года спор о территориальной принадлежности острова Ганса в проливе Кеннеди, сообщают «Известия».

Небольшой остров будет разделен между канадским Нунавутом и Гренландией, которая является автономной территорией в составе Дании.

Сообщается, что официально о решении вопроса территориальной принадлежности Ганса будет объявлено 14 июня.

Спор о принадлежности небольшого острова Ганса начался в 1973 году, когда Дания и Канада вели переговоры о морской границе. В результате этот вопрос затянулся почти на полвека. Длина острова всего 1290 метров, а ширина — 1199 метров. Площадь 1,3 квадратных километра.

При этом стороны никогда не вели ожесточенные дискуссии по поводу принадлежности острова, а даже относились к ситуации с юмором.

Так, в 1984 году датчане прислали на остров военных, которые установили на нем флаг Дании, а под мачтой находилась бутылка датского шнапса с запиской «Добро пожаловать на датский остров!».

В ответ канадцы установили флагшток со своим флагом и оставили бутылку канадского виски.