Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Брат Марата Султангазиева ушел с поста районного акима

бывший аким Енбекшиказахского района Алматинской области Фото: gov.kz
Куат Султангазиев покинул должность акима Енбекшиказахского района по собственному желанию. 11 июня президент подписал указ о назначении его брата, Марата Султангазиева, на пост акима Алматинской области, передает Zakon.kz.

В связи с тем, что Марат Султангазиев назначен акимом Алматинской области, аким Енбекшиказахского района Куат Султангазиев освобожден от должности по собственному желанию, сообщили в пресс-службе акимата области.

Куат Султангазиев родился 18 января 1975 года в селе Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области.

В период с 1997 по 1999 год занимался индивидуальным предпринимательством.

1999-2001 годы был ведущим инспектором Налогового комитета по Енбекшиказахскому району.

2001-2013 годы занимал должность ведущего менеджера, замдиректора и директора филиала АО «Казкоммерцбанка» Шелекского района.

С 2013 года – директор ТОО «Б и К Service».

Должность акима Енбекшиказахского района Алматинской области Куат Султангазиев занимал с 18 февраля 2022 года.

Данияр Кунафин
Алматинская область
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сколько дней казахстанцы отдохнут в июле 2022 года
Курсы валют на выходные дни
В Казахстане изменятся требования к школьной форме
Изменилось положение о классном руководстве в школах
Ситуация в Украине: первый эшелон с зерном отправлен в РФ, Швейцария одобрила пакет санкций
В Казахстане разработаны поправки в Договор о ЕАЭС
Охоту на сайгаков в Казахстане разрешать не будут
На что обратить внимание при выборе супруга – совет астролога
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления