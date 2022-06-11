Брат Марата Султангазиева ушел с поста районного акима

Куат Султангазиев покинул должность акима Енбекшиказахского района по собственному желанию. 11 июня президент подписал указ о назначении его брата, Марата Султангазиева, на пост акима Алматинской области, передает Zakon.kz.

В связи с тем, что Марат Султангазиев назначен акимом Алматинской области, аким Енбекшиказахского района Куат Султангазиев освобожден от должности по собственному желанию, сообщили в пресс-службе акимата области.

Куат Султангазиев родился 18 января 1975 года в селе Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области.

В период с 1997 по 1999 год занимался индивидуальным предпринимательством.

1999-2001 годы был ведущим инспектором Налогового комитета по Енбекшиказахскому району.

2001-2013 годы занимал должность ведущего менеджера, замдиректора и директора филиала АО «Казкоммерцбанка» Шелекского района.

С 2013 года – директор ТОО «Б и К Service».

Должность акима Енбекшиказахского района Алматинской области Куат Султангазиев занимал с 18 февраля 2022 года.