Брат Марата Султангазиева ушел с поста районного акима
В связи с тем, что Марат Султангазиев назначен акимом Алматинской области, аким Енбекшиказахского района Куат Султангазиев освобожден от должности по собственному желанию, сообщили в пресс-службе акимата области.
Куат Султангазиев родился 18 января 1975 года в селе Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области.
В период с 1997 по 1999 год занимался индивидуальным предпринимательством.
1999-2001 годы был ведущим инспектором Налогового комитета по Енбекшиказахскому району.
2001-2013 годы занимал должность ведущего менеджера, замдиректора и директора филиала АО «Казкоммерцбанка» Шелекского района.
С 2013 года – директор ТОО «Б и К Service».
Должность акима Енбекшиказахского района Алматинской области Куат Султангазиев занимал с 18 февраля 2022 года.