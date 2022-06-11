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505 новых случаев оспы обезьян в неэндемичных странах выявили в мире за неделю

Оспа обезьян в мире Фото: pixabay
Внезапное появление болезни в нескольких неэндемичных странах говорит о скрытой передаче вируса, продолжавшейся неопределенное время, сообщает Zakon.kz.

Всемирная организация здравоохранения располагает сведениями о 1285 подтвержденных случаях заболевания человека оспой обезьян в 28 странах, не являющихся эндемичными для этого заболевания. За неделю число подтвержденных заражений в них выросло на 505, сообщает ТАСС.

В ВОЗ обратили внимание, что во время нынешней вспышки многие случаи не представляют при их описании классической клинической картины для оспы обезьян, для которой характерны жар и увеличение лимфатических узлов с последующим появлением сыпи, сконцентрированной на лице и конечностях.

Среди нетипичных проявлений фиксируемых сейчас случаев болезни – наличие небольшого числа пораженных участков кожи, а также появление поражений до того, как увеличились лимфатические узлы.

Больше всего заразившихся выявлено в Великобритании – 321. Далее следуют Испания (259), Португалия (191), Германия (113), Канада (110), Франция (66), Нидерланды (54), США (40), Италия (29) и Бельгия (24). В остальных 18 странах число случаев не превышает 20.

По мнению экспертов, внезапное появление болезни в нескольких неэндемичных странах говорит о том, что могла происходить скрытая передача вируса, продолжавшаяся неопределенное время, прежде чем произошел рост заражений.

ВОЗ расценивает риск распространения оспы обезьян в глобальном масштабе как «умеренный».

Что касается эндемичных для вируса оспы обезьян стран, то с начала 2022 года в ВОЗ поступили сведения в общей сложности о 1536 предположительно заразившихся этим вирусом.

Лабораторным путем подтверждены только 59 случаев заражения. В 72 случаях болезнь закончилась летальным исходом.

Больше всего случаев заражения и смерти за этот период зафиксировано в Демократической Республике Конго – 1356 и 64 соответственно.

Данияр Кунафин
Оспа обезьян ВОЗ
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