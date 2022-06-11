Даниал Ахметов сохранил пост акима ВКО

Должность акима области Даниал Ахметов занимает с 11 ноября 2014 года. Его полномочия были продлены указом главы государства, сообщает Zakon.kz.

Учитывая многолетний опыт работы на государственной службе, сегодня в соответствии с указом главы государства на год продлены служебные полномочия акима ВКО Даниала Ахметова, сообщает Акорда.

Должность акима области он занимает с 11 ноября 2014 года.

Даниал Ахметов родился 15 июня 1954 года в Павлодаре.

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