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Даниал Ахметов сохранил пост акима ВКО

аким ВКО Фото: Instagram/danial.akhmetov.official
Должность акима области Даниал Ахметов занимает с 11 ноября 2014 года. Его полномочия были продлены указом главы государства, сообщает Zakon.kz.

Учитывая многолетний опыт работы на государственной службе, сегодня в соответствии с указом главы государства на год продлены служебные полномочия акима ВКО Даниала Ахметова, сообщает Акорда.

Должность акима области он занимает с 11 ноября 2014 года.

Даниал Ахметов родился 15 июня 1954 года в Павлодаре.

Трудовой стаж:

  • мастер домостроительного комбината треста «Павлодаржилстрой» (1976-1981);

  • инструктор Экибастузского горкома КПСС (1981-1983);

  • заместитель главного инженера, секретарь парткома комбината «Экибастузшахстрой» (1983-1987);

  • заместитель председателя Экибастузского горисполкома (1987-1991);

  • управляющий трестом «Экибастузэнергожилпромстрой» (1991-1992);

  • глава Экибастузской городской администрации (1992-1993);

  • глава администрации, аким Павлодарской области (1993-1997);

  • аким Северо-Казахстанской области (12.1997 – 10.1999);

  • заместитель премьер-министра (10.1999 – 21.12.2000);

  • первый заместитель премьер-министра (21.12.2000 – 21.11.2001);

  • аким Павлодарской области (21.11.2001 – 13.06.2003);

  • премьер-министр (13.06.2003 – 08.01.2007);

  • министр обороны (10.01.2007 – 17.06.2009);

  • глава компании в сфере экологической энергетики (12.2010);

  • министр по энергетике и инфраструктуре – член коллегии Евразийской экономической комиссии (2012 – 11.2014);

  • аким Восточно-Казахстанской области (11.11.2014, 06.2017, полномочия продлены с 17.06.2019).

Данияр Кунафин
Ахметов Даниал Восточно-Казахстанская область
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