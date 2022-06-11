Даниал Ахметов сохранил пост акима ВКО
Учитывая многолетний опыт работы на государственной службе, сегодня в соответствии с указом главы государства на год продлены служебные полномочия акима ВКО Даниала Ахметова, сообщает Акорда.
Должность акима области он занимает с 11 ноября 2014 года.
Даниал Ахметов родился 15 июня 1954 года в Павлодаре.
Трудовой стаж:
мастер домостроительного комбината треста «Павлодаржилстрой» (1976-1981);
инструктор Экибастузского горкома КПСС (1981-1983);
заместитель главного инженера, секретарь парткома комбината «Экибастузшахстрой» (1983-1987);
заместитель председателя Экибастузского горисполкома (1987-1991);
управляющий трестом «Экибастузэнергожилпромстрой» (1991-1992);
глава Экибастузской городской администрации (1992-1993);
глава администрации, аким Павлодарской области (1993-1997);
аким Северо-Казахстанской области (12.1997 – 10.1999);
заместитель премьер-министра (10.1999 – 21.12.2000);
первый заместитель премьер-министра (21.12.2000 – 21.11.2001);
аким Павлодарской области (21.11.2001 – 13.06.2003);
премьер-министр (13.06.2003 – 08.01.2007);
министр обороны (10.01.2007 – 17.06.2009);
глава компании в сфере экологической энергетики (12.2010);
министр по энергетике и инфраструктуре – член коллегии Евразийской экономической комиссии (2012 – 11.2014);
аким Восточно-Казахстанской области (11.11.2014, 06.2017, полномочия продлены с 17.06.2019).