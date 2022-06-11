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Министром просвещения назначен Асхат Аймагамбетов

назначение на должность министра просвещения Фото: primerminister.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 11 июня 2022 года подписал указ о назначении руководителя созданного Министерства просвещения, сообщает Zakon.kz.
Назначить Аймагамбетова Асхата Канатовича министром просвещения Республики Казахстан, освободив от должности министра образования и науки Республики Казахстан.Указ президента РК

Асхат Аймагамбетов окончил КарГУ им. Е. Букетова (2003) по специальности «историк, учитель истории». Затем в 2006 году – Карагандинский институт актуального образования «Болашак» по специальности «юриспруденция».

Трудовой стаж:

  • сотрудник КарГУ им. Е. Букетова (2002-2004);

  • председатель ОО «Лига молодых «Ансар» (2004-2005);

  • директор ТОО «Медиа СП» (2005-2006);

  • преподаватель, старший преподаватель, доцент кафедры политологии и социологии КарГУ (2006-2012);

  • заместитель акима Нуринского района по социальным вопросам (2012-2014);

  • руководитель Управления образования Карагандинской области (02.2014 – 08.2017);

  • вице-министр образования и науки РК (08.2017 – 01.2019);

  • заместитель акима Карагандинской области (01.2019 – 06.2019);

  • министр образования и науки Республики Казахстан (06.2019, 18.01.2021, переназначен с 11.01.2022).

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