Министром просвещения назначен Асхат Аймагамбетов

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 11 июня 2022 года подписал указ о назначении руководителя созданного Министерства просвещения, сообщает Zakon.kz.

Назначить Аймагамбетова Асхата Канатовича министром просвещения Республики Казахстан, освободив от должности министра образования и науки Республики Казахстан. Указ президента РК

Асхат Аймагамбетов окончил КарГУ им. Е. Букетова (2003) по специальности «историк, учитель истории». Затем в 2006 году – Карагандинский институт актуального образования «Болашак» по специальности «юриспруденция».

Трудовой стаж:

сотрудник КарГУ им. Е. Букетова (2002-2004);

председатель ОО «Лига молодых «Ансар» (2004-2005);

директор ТОО «Медиа СП» (2005-2006);

преподаватель, старший преподаватель, доцент кафедры политологии и социологии КарГУ (2006-2012);

заместитель акима Нуринского района по социальным вопросам (2012-2014);

руководитель Управления образования Карагандинской области (02.2014 – 08.2017);

вице-министр образования и науки РК (08.2017 – 01.2019);

заместитель акима Карагандинской области (01.2019 – 06.2019);

министр образования и науки Республики Казахстан (06.2019, 18.01.2021, переназначен с 11.01.2022).