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Саясат Нурбек назначен министром науки и высшего образования Казахстана

Министр науки и высшего образования РК Фото: Instagram/sayasatnurbek
Должность руководителя в созданном Министерстве науки и высшего образования занял Саясат Нурбек, который ранее был депутатом Мажилиса Парламента РК, сообщает Zakon.kz.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении министра науки и высшего образования РК. Эту должность занял Саясат Нурбек.

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Саясат Нурбек родился 18 мая 1981 года в Семипалатинске.

Трудовой стаж:

  • помощник в предвыборных компаниях конгрессмена США Марка Смита, кандидата в президенты США Альберта Гора, консультант информационно-вычислительного департамента правительства штата Айова (США) (2000-2002);

  • преподаватель ЕНУ, исполнительный директор Конгресса молодежи Казахстана, директор ТОО «Art-Motion» (2002-2006);

  • менеджер, главный менеджер, советник председателя правления АО «ФУР «Казына» (2006-2008);

  • заведующий сектором отдела кадровой политики Администрации президента (2008);

  • доцент, вице-ректор по международному сотрудничеству Академии государственного управления при президенте Республики Казахстан (2008);

  • исполнительный директор, директор департамента кадровой работы и управления персоналом АО «ФНБ «Самрук-Казына» (2008-2009);

  • директор Национальной школы государственной политики Академии государственного управления при президенте Республики Казахстан (09.2009 – 10.2010);

  • президент АО «Центр международных программ» (11.2010 – 09.2013);

  • директор Института общественной политики народно-демократической партии «Нур Отан» (09.2013 – 08.2015);

  • управляющий директор МФЦА (07.2016 – 12.2017);

  • консультант National Geographic Kazakhstan (с 12.2017);

  • руководитель образовательных проектов BTSDigital (09.2018);

  • генеральный директор BTS Education;

  • депутат Мажилиса Парламента РК.

Данияр Кунафин
МОН РК Казахстан
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