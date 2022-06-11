Саясат Нурбек назначен министром науки и высшего образования Казахстана

Фото: Instagram/sayasatnurbek

Должность руководителя в созданном Министерстве науки и высшего образования занял Саясат Нурбек, который ранее был депутатом Мажилиса Парламента РК, сообщает Zakon.kz.