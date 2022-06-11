Саясат Нурбек назначен министром науки и высшего образования Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении министра науки и высшего образования РК. Эту должность занял Саясат Нурбек.
Саясат Нурбек родился 18 мая 1981 года в Семипалатинске.
Трудовой стаж:
помощник в предвыборных компаниях конгрессмена США Марка Смита, кандидата в президенты США Альберта Гора, консультант информационно-вычислительного департамента правительства штата Айова (США) (2000-2002);
преподаватель ЕНУ, исполнительный директор Конгресса молодежи Казахстана, директор ТОО «Art-Motion» (2002-2006);
менеджер, главный менеджер, советник председателя правления АО «ФУР «Казына» (2006-2008);
заведующий сектором отдела кадровой политики Администрации президента (2008);
доцент, вице-ректор по международному сотрудничеству Академии государственного управления при президенте Республики Казахстан (2008);
исполнительный директор, директор департамента кадровой работы и управления персоналом АО «ФНБ «Самрук-Казына» (2008-2009);
директор Национальной школы государственной политики Академии государственного управления при президенте Республики Казахстан (09.2009 – 10.2010);
президент АО «Центр международных программ» (11.2010 – 09.2013);
директор Института общественной политики народно-демократической партии «Нур Отан» (09.2013 – 08.2015);
управляющий директор МФЦА (07.2016 – 12.2017);
консультант National Geographic Kazakhstan (с 12.2017);
руководитель образовательных проектов BTSDigital (09.2018);
генеральный директор BTS Education;
депутат Мажилиса Парламента РК.