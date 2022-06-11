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Нурлан Уранхаев стал акимом области Абай

назначен Уранхаев Нурлан Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 11 июня 2022 года подписал указ о назначении акима области Абай, сообщает Zakon.kz.
Назначить Уранхаева Нурлана Тельмановича акимом области Абай, – говорится в документе.

В Семее руководитель Администрации президента Мурат Нуртлеу принял участие в собрании маслихатов всех уровней области Абай.

Он зачитал депутатам письмо главы государства о внесении на рассмотрение кандидатов на должность акима области — Асхата Смаилова и Нурлана Уранхаева.

По итогам открытого голосования 25 депутатов поддержали кандидатуру Смаилова, а 89 отдали свой голос за Уранхаева.

аким области Абай

Фото: akorda.kz

Ранее Нурлан Уранхаев занимал должность руководителя Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Нур-Султана.

Трудовой стаж:

  • слесарь-монтажник, мастер, прораб участка Семипалатинского монтажного управления треста «Казпромтехмонтаж» (1987-1990);

  • президент промышленно-финансовой корпорации «Зергер» (1990-1995);

  • президент АО «Аккус» (1995);

  • доверенный управляющий АО «Сары-Арка» (1995-1997);

  • президент ТОО «Сункар» (1997-2001);

  • генеральный директор совместного предприятия АО «Казиркутсклес» (2001-2003);

  • начальник управления энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Восточно-Казахстанской области (2003 – 12.2003);

  • начальник управления энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта Восточно-Казахстанской области (01.2004 – 02.2005);

  • начальник управления капитального строительства Департамента архитектуры, градостроительства и строительства Восточно-Казахстанской области (02.2005 – 09.2005);

  • начальник управления капитального строительства – заместитель директора Департамента архитектуры, градостроительства и строительства Восточно-Казахстанской области (10.2005 – 01.2006);

  • заместитель акима Восточно-Казахстанской области (01.2006 – 02.2007);

  • заместитель председателя Комитета по государственным материальным резервам МЧС РК (03.2007 – 02.2008);

  • заместитель заведующего отделом индустриально-инновационного развития Канцелярии премьер-министра РК (05.01.2008 – 2009);

  • государственный инспектор Администрации президента РК (2009);

  • заместитель председателя правления АО «НК «СПК «Ертіс» (05.2009 – 06.2010);

  • заместитель акима Кызылординской области (06.2010 – 02.2013);

  • заместитель председателя Агентства РК по защите прав потребителей (2014-2015);

  • генеральный директор АО «КазНИИСА» (03.2015 – 09.2017);

  • руководитель Управления архитектуры и градостроительства города Алматы (09.2017 – 2018);

  • руководитель Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Нур-Султан (с 05.2019).

Лариса Черненко
Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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