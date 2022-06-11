Нурлан Уранхаев стал акимом области Абай

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 11 июня 2022 года подписал указ о назначении акима области Абай, сообщает Zakon.kz.

Назначить Уранхаева Нурлана Тельмановича акимом области Абай, – говорится в документе.

В Семее руководитель Администрации президента Мурат Нуртлеу принял участие в собрании маслихатов всех уровней области Абай.

Он зачитал депутатам письмо главы государства о внесении на рассмотрение кандидатов на должность акима области — Асхата Смаилова и Нурлана Уранхаева.

По итогам открытого голосования 25 депутатов поддержали кандидатуру Смаилова, а 89 отдали свой голос за Уранхаева.

Фото: akorda.kz

Ранее Нурлан Уранхаев занимал должность руководителя Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Нур-Султана.

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