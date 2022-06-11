Нурлан Уранхаев стал акимом области Абай
Назначить Уранхаева Нурлана Тельмановича акимом области Абай, – говорится в документе.
В Семее руководитель Администрации президента Мурат Нуртлеу принял участие в собрании маслихатов всех уровней области Абай.
Он зачитал депутатам письмо главы государства о внесении на рассмотрение кандидатов на должность акима области — Асхата Смаилова и Нурлана Уранхаева.
По итогам открытого голосования 25 депутатов поддержали кандидатуру Смаилова, а 89 отдали свой голос за Уранхаева.
Фото: akorda.kz
Ранее Нурлан Уранхаев занимал должность руководителя Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Нур-Султана.
Трудовой стаж:
слесарь-монтажник, мастер, прораб участка Семипалатинского монтажного управления треста «Казпромтехмонтаж» (1987-1990);
президент промышленно-финансовой корпорации «Зергер» (1990-1995);
президент АО «Аккус» (1995);
доверенный управляющий АО «Сары-Арка» (1995-1997);
президент ТОО «Сункар» (1997-2001);
генеральный директор совместного предприятия АО «Казиркутсклес» (2001-2003);
начальник управления энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Восточно-Казахстанской области (2003 – 12.2003);
начальник управления энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта Восточно-Казахстанской области (01.2004 – 02.2005);
начальник управления капитального строительства Департамента архитектуры, градостроительства и строительства Восточно-Казахстанской области (02.2005 – 09.2005);
начальник управления капитального строительства – заместитель директора Департамента архитектуры, градостроительства и строительства Восточно-Казахстанской области (10.2005 – 01.2006);
заместитель акима Восточно-Казахстанской области (01.2006 – 02.2007);
заместитель председателя Комитета по государственным материальным резервам МЧС РК (03.2007 – 02.2008);
заместитель заведующего отделом индустриально-инновационного развития Канцелярии премьер-министра РК (05.01.2008 – 2009);
государственный инспектор Администрации президента РК (2009);
заместитель председателя правления АО «НК «СПК «Ертіс» (05.2009 – 06.2010);
заместитель акима Кызылординской области (06.2010 – 02.2013);
заместитель председателя Агентства РК по защите прав потребителей (2014-2015);
генеральный директор АО «КазНИИСА» (03.2015 – 09.2017);
руководитель Управления архитектуры и градостроительства города Алматы (09.2017 – 2018);
руководитель Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Нур-Султан (с 05.2019).