Запрет на вывоз нефтепродуктов продлевается на шесть месяцев — Акчулаков

На брифинге в Алматы министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков отметил, что по поручению главы государства, сроком на 180 дней установлены предельные цены на розничную реализацию нефтепродуктов, передает Zakon.kz.

Так, средняя стоимость на бензин АИ-92 составляет 181 тенге, АИ-95 – 213 тенге, дизтопливо — 230 тенге.

Мы предлагаем улучшить систему распределения ГСМ, убрать так называемых непродуктивных посредников, участвующих в ценообразовании. Это те, кто не принимает участия ни в переработке нефти, ни в ее транспортировке и не имеет в наличии тех же нефтебаз, заправочных станций. Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков

По истечении 180 дней во избежание резкого роста цен на газ Министерство энергетики совместно с Комитетом государственных доходов будут контролировать оборот сжиженного нефтяного газа, реализуемого на внутреннем рынке.

Болат Акчулаков добавил, что значительного роста на массовый бензин АИ-92 не будет, так как в Министерстве энергетики этот вопрос будут регулировать до вступления поправок в законодательство и пока не уберут посредников.

Что касается стоимости премиального бензина АИ-95, АИ-96 и АИ-98, министр отметил, что государство также будет регулировать необоснованное повышение цен, но жесткого контроля не предполагается. То же самое касается и дизельного топлива. По словам Акчулакова, следующие 180 дней цены на него расти не будут. Делается это для того, чтобы осенняя уборочная кампания прошла мягко.

Кроме того, министр энергетики сообщил, что продлевается запрет на вывоз нефтепродуктов автотранспортом на шесть месяцев.

Акчулаков сообщил, что одним из поводов его визита в Алматы стала реализация проектов по переводу Алматинской ТЭЦ-2 на газ, который планируется завершить в 2026 году.

С одной стороны, мы хотим заменить уголь на газ, чтобы улучшить экологию, с другой стороны, увеличить мощности до 600 МВт. Болат Акчулаков

Первый пусковой комплекс (ПГУ-200 МВт) планируется ввести в эксплуатацию к концу 2023 года. Также планируется расширение ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3 со строительством парогазовых установок.