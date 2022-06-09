Бензин АИ-95 может подорожать в Казахстане

Вице-министр энергетики Казахстана Жандос Нурмаганбетов в кулуарах Сената Парламента прокомментировал вопрос по поводу текущей ситуации с ценами на внутренним рынке ГСМ, передает корреспондент Zakon.kz.

Отвечая на вопрос журналистов по завершению сроков регулирования предельных цен на топливо и опасений казахстанцев по поводу возможного роста стоимости бензина, вице-министр энергетики заверил, что ведомство держит ситуацию на контроле.

Минэнерго держит вопрос на контроле. Ощутимого повышения цен не ожидается. Мы предпримем все меры, чтобы резких изменений цен не было. Сжиженный газ подорожает, небольшое увеличение. Соответствующий приказ уже опубликован. Вице-министр энергетики Казахстана Жандос Нурмаганбетов

При этом он уточнил, что по бензину марки АИ-93 увеличения стоимости не ожидается. А вот что касается АИ-95, то он может подорожать, потому что не относится к регулируемым государством.

АИ-95 не регулируется. Это же бензин для богатых, зачем его регулировать? Мы регулируем те цены на дизтопливо, которые влияют на структуру хозяйства, сельского хозяйства и промышленности, на массовый бензин. Жандос Нурмаганбетов

Также его спросили, какие меры принимает Минэнерго, чтобы не повторилась ситуация резкого повышения стоимости сжиженного газа, что явилось одной из причин январских событий в Казахстане.

Минэнерго отвечает за отрасль. Понятно, что как граждане этого государства и ответственные чиновники мы хотим, чтобы все было спокойно и прогнозируемо. Но в то же время посмотрите, что происходит с ценами на нефть, они растут, с ценами на газ, посмотрите какие цены в Европе. Надо понимать, что в Казахстане низкие цены, но и доходы, к сожалению, невысокие. Мы соизмеряем возможности увеличения тарифа с возможностями бюджета наших граждан. Этот вопрос всегда в фокусе. То есть не так, что мы захотели и подняли цены. Жандос Нурмаганбетов

Еще вице-министру задали вопрос по вывозу казахстанского топлива за пределы страны, в частности, в Российскую Федерацию, в больших объемах. Но вице-министр ответил, что о вывозе в больших объемах он не слышал, а вот в частном порядке граждане соседнего государства приезжают заправлять свои автомобили в Казахстан.