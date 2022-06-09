Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Бензин АИ-95 может подорожать в Казахстане

ГСМ, регулирование, предельные цены, стоимость, цены Фото: Zakon.kz
Вице-министр энергетики Казахстана Жандос Нурмаганбетов в кулуарах Сената Парламента прокомментировал вопрос по поводу текущей ситуации с ценами на внутренним рынке ГСМ, передает корреспондент Zakon.kz.

Отвечая на вопрос журналистов по завершению сроков регулирования предельных цен на топливо и опасений казахстанцев по поводу возможного роста стоимости бензина, вице-министр энергетики заверил, что ведомство держит ситуацию на контроле.

Минэнерго держит вопрос на контроле. Ощутимого повышения цен не ожидается. Мы предпримем все меры, чтобы резких изменений цен не было. Сжиженный газ подорожает, небольшое увеличение. Соответствующий приказ уже опубликован.Вице-министр энергетики Казахстана Жандос Нурмаганбетов

При этом он уточнил, что по бензину марки АИ-93 увеличения стоимости не ожидается. А вот что касается АИ-95, то он может подорожать, потому что не относится к регулируемым государством.

АИ-95 не регулируется. Это же бензин для богатых, зачем его регулировать? Мы регулируем те цены на дизтопливо, которые влияют на структуру хозяйства, сельского хозяйства и промышленности, на массовый бензин.Жандос Нурмаганбетов

Также его спросили, какие меры принимает Минэнерго, чтобы не повторилась ситуация резкого повышения стоимости сжиженного газа, что явилось одной из причин январских событий в Казахстане.

Минэнерго отвечает за отрасль. Понятно, что как граждане этого государства и ответственные чиновники мы хотим, чтобы все было спокойно и прогнозируемо. Но в то же время посмотрите, что происходит с ценами на нефть, они растут, с ценами на газ, посмотрите какие цены в Европе. Надо понимать, что в Казахстане низкие цены, но и доходы, к сожалению, невысокие. Мы соизмеряем возможности увеличения тарифа с возможностями бюджета наших граждан. Этот вопрос всегда в фокусе. То есть не так, что мы захотели и подняли цены. Жандос Нурмаганбетов

Еще вице-министру задали вопрос по вывозу казахстанского топлива за пределы страны, в частности, в Российскую Федерацию, в больших объемах. Но вице-министр ответил, что о вывозе в больших объемах он не слышал, а вот в частном порядке граждане соседнего государства приезжают заправлять свои автомобили в Казахстан.

Из того, что я знаю и слышал, это не за границей, буквально соседний поселок, соседний город и там более дорогой бензин. Да, жители соседней страны приезжают, заправляются, такие факты есть. У нас же открытые границы. Если посмотреть по карте, в приграничных регионах потребление больше, оно не соотносится с тем количеством населения, которое там находится. Это рыночный закон.Жандос Нурмаганбетов
Оксана Скибан
МЭ РК Казахстан
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Изменилось положение о классном руководстве в школах
В Казахстане разрешат охоту на сайгаков
Будьте начеку: кого из знаков зодиака ждут неприятности в июне
Россиянка более пяти лет получала пенсию в Казахстане
Утечка аммиака в Алматы – есть пострадавшие
Улицу Саина в Алматы перекроют из-за ремонта
Курс доллара снова вырос на торгах
Юношеская сборная Казахстана по футболу встретилась с командой Азербайджана
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления