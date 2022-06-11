Ветер, гроза и пожарная опасность: штормовое предупреждение объявлено в регионах Казахстана

Штормовое предупреждение объявили в некоторых регионах Казахстана. Как сообщили в РГП «Казгидромет», 12 июня на большей территории страны ожидаются гроза, град и ветер, передает Zakon.kz.

На севере, в центре Акмолинской области синоптики прогнозируют грозу, днем град. Ветер юго-западный, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау днем возможна гроза. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Днем на севере, в центральной части Западно-Казахстанской области пройдет гроза.

В Кызылординской области ожидается ветер северо-западный, северный, днем в центре области 15-20 м/с. В области и в Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе Восточно-Казахстанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере Павлодарской области ожидается гроза. Ветер западный, на севере области днем порывы 15-20 м/с.

На юге Актюбинской области будет гроза. Ветер северо-западный, западный, днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

Утром и днем на востоке и предгорных районах Алматинской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

На севере, западе, востоке Северо-Казахстанской области – гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, западный, ночью на юге области, днем на большей части 15-20 м/с, порывы 25 м/с. В Петропавловске пройдет гроза. Днем возможны шквал, град. Ветер юго-западный, западный, днем 15-20 м/с, порывы 25 м/с.

Днем в горах Туркестанской области – сильный дождь. На юге, западе области, в горных и предгорных районах — гроза, шквал. Ветер северо-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с. В Туркестане временами будут гроза, шквал. Ветер северо-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с.

В Шымкенте – гроза, шквал. Ветер северо-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере, днем на севере, западе, востоке Костанайской области – гроза, град, шквал. Ветер западный, ночью на севере, днем на большей части области порывы 15-20 м/с.

В Костанае днем – гроза, шквал. Ветер западный, днем порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Карагандинской области – гроза. Ветер юго-западный, западный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

В горных районах Жамбылской области – сильный дождь. В Таразе днем 13 июня – гроза, град, ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

В Нур-Султане – ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.