Ветер, гроза и пожарная опасность: штормовое предупреждение объявлено в регионах Казахстана
На севере, в центре Акмолинской области синоптики прогнозируют грозу, днем град. Ветер юго-западный, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау днем возможна гроза. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.
Днем на севере, в центральной части Западно-Казахстанской области пройдет гроза.
В Кызылординской области ожидается ветер северо-западный, северный, днем в центре области 15-20 м/с. В области и в Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
На западе Восточно-Казахстанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
На севере Павлодарской области ожидается гроза. Ветер западный, на севере области днем порывы 15-20 м/с.
На юге Актюбинской области будет гроза. Ветер северо-западный, западный, днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с.
Утром и днем на востоке и предгорных районах Алматинской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.
На севере, западе, востоке Северо-Казахстанской области – гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, западный, ночью на юге области, днем на большей части 15-20 м/с, порывы 25 м/с. В Петропавловске пройдет гроза. Днем возможны шквал, град. Ветер юго-западный, западный, днем 15-20 м/с, порывы 25 м/с.
Днем в горах Туркестанской области – сильный дождь. На юге, западе области, в горных и предгорных районах — гроза, шквал. Ветер северо-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с. В Туркестане временами будут гроза, шквал. Ветер северо-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с.
В Шымкенте – гроза, шквал. Ветер северо-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с.
Ночью на севере, днем на севере, западе, востоке Костанайской области – гроза, град, шквал. Ветер западный, ночью на севере, днем на большей части области порывы 15-20 м/с.
В Костанае днем – гроза, шквал. Ветер западный, днем порывы 15-20 м/с.
На севере, востоке Карагандинской области – гроза. Ветер юго-западный, западный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.
В горных районах Жамбылской области – сильный дождь. В Таразе днем 13 июня – гроза, град, ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.
В Нур-Султане – ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.