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По инициативе Даниала Ахметова в Восточном Казахстане реализованы крупные проекты

ВКО, проекты Фото: Инфоцентр ВКО
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял судьбоносное решение по строительству моста через Бухтарминское водохранилище. В прошлом году началась реализация проекта, который так необходим жителям области, передает Zakon.kz.

Напомним, что мост не только позволит упростить логистические схемы приграничного сотрудничества и товарооборота, но и даст мощный толчок развитию туризма, а также сократит бюджетные затраты на содержание паромной переправы.

Еще один проект, который долгое время был «заморожен» — это Серебрянский завод неорганических производств. Сейчас предприятие оживает.

Даниал Ахметов сам лично готов встретиться с инвесторами и со своей стороны предоставить все необходимые условия, в случае, если проект развития завода будет достойным.

Продукцию СЗНП уже ждут на казахстанском рынке, так как она всегда отличалась хорошим качеством. Серебрянцы же ждут возможности скорее вернуться на свои рабочие места.

В агропромышленном секторе за последние пару лет было введено в эксплуатацию сразу три крупных маслоэкстракционных завода, которые позволили провести диверсификацию посевов с увеличением в сторону масличных культур. Область является рекордсменом по подсолнечнику и может обеспечить маслом не только себя, но и выйти на экспорт с высококачественным продуктом.

Идет планомерная работа по увеличению мощностей промышленных предприятий. Вопросы инвестирования в индустриальную сферу аким ВКО всегда держит на личном контроле.

Ирина Лукичева
Ахметов Даниал Восточно-Казахстанская область
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