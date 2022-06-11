Рекордная цена на бензин зафиксирована в Великобритании

Рекордный рост цен на топливо в Великобритании может спровоцировать массовый отток сотрудников, которые ездят на своих автомобилях до работы, предупреждают профсоюзы, передает Zakon.kz

По состоянию на 9 июня цена за литр неэтилированного бензина составила 182,31 пенса (2,25 доллара или 988 тенге), тогда как стоимость полной заправки среднего семейного автомобиля впервые в истории достигла 100 фунтов стерлингов (123,16 доллара или 54 114 тенге), пишет Observer.

Отмечается, что некоторым людям приходится тратить до 350 фунтов (около 431,1 доллара или 189 372 тенге) в неделю на топливо, чтобы добраться до работы.

Рекордно высокие цены на бензин значат, что сотрудники Национальной службы здравоохранения (NHS), специалисты по уходу на дому, таксисты и прочие люди, которым надо ездить на автомобиле на работу, буквально вынуждены платить деньги за то, чтобы работать. Глава GMB Union Гэри Смит

Он отметил, что в Британии зафиксировали массовый уход сотрудников во многих областях. Ситуация продолжит ухудшаться в случае дальнейшего роста цен. Больше всех страдают водители и таксисты.