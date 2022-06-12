Инженер Google обнаружил обладающий сознанием ИИ и был отстранен от работы

LaMDA представляет собой нейросетевую языковую модель для диалоговых приложений, предназначенную для общения на любые темы. В задачи инженера входило тестирование системы, сообщает Zakon.kz.

Инженер по программному обеспечению компании Google Блейк Лемойн заявил, что созданный корпорацией искусственный интеллект LaMDA обладает собственным сознанием. В ответ руководство компании отстранило его от работы, сообщает Lenta.ru.

LaMDA представляет собой нейросетевую языковую модель для диалоговых приложений, предназначенную для общения на любые темы. В задачи Лемойна входило тестирование системы. В частности, он должен был определить, не использует ли она дискриминационную или разжигающую вражду лексику. Вместо этого специалист пришел к выводу, что ИИ обладает собственным сознанием. Так, Лемойн заметил, что чат-бот говорит о своих правах и воспринимает себя как личность.

Если бы я не знал наверняка, что имею дело с компьютерной программой, которую мы недавно написали, то я бы подумал, что говорю с ребенком семи или восьми лет, который по какой-то причине оказался знатоком физики. Блейк Лемойн

По итогам работы Лемойн подготовил письменный отчет. Однако руководство компании посчитало аргументацию сотрудника не убедительной.

Ему было сказано, что свидетельства того, что LaMDA обладает сознанием, отсутствуют. При этом есть множество свидетельств обратного. Официальный представитель Google Брайан Гэбриел

Уточняется, что Лемойна отправили в оплачиваемый отпуск.