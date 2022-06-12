13 казахстанцев заболели COVID-19 за сутки

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В МВК по нераспространению COVID-19 предоставили информацию об эпидситуации на 11 июня в Казахстане. Согласно данным, заболевших выявили в Алматы, Алматинской области и Нур-Султане, сообщает Zakon.kz.