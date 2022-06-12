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13 казахстанцев заболели COVID-19 за сутки

Коронавирус в Казахстане 11 июня Фото: Zakon.kz
В МВК по нераспространению COVID-19 предоставили информацию об эпидситуации на 11 июня в Казахстане. Согласно данным, заболевших выявили в Алматы, Алматинской области и Нур-Султане, сообщает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 13 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 7,

  • в Алматы – 5,

  • в Алматинской области – 1.

Всего в стране подтверждено 1 305 862 случая.

Шесть человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Алматы – 3,

  • в Карагандинской области – 3.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 292 082 человека.

Данияр Кунафин
COVID-19 Казахстан
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