13 казахстанцев заболели COVID-19 за сутки
Фото: Zakon.kz
В МВК по нераспространению COVID-19 предоставили информацию об эпидситуации на 11 июня в Казахстане. Согласно данным, заболевших выявили в Алматы, Алматинской области и Нур-Султане, сообщает Zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 13 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 7,
в Алматы – 5,
в Алматинской области – 1.
Всего в стране подтверждено 1 305 862 случая.
Шесть человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Алматы – 3,
в Карагандинской области – 3.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 292 082 человека.
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