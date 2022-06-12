На набережной Актау начал расклеиваться «Тюлень»
Фото: akorda.kz
В городском акимате сообщили, что объект был установлен ТОО «Clover Media» по заказу отдела ЖКХ. Подрядчику дали поручение устранить недостатки, сообщает Zakon.kz.
Отдыхающие на набережной заметили, что архитектурный объект «Тюлень» начал расклеиваться, сообщает Lada.kz.
С виду архитектурный объект очень хрупкий. Я не представляю, как еще родители умудряются разрешать детям лазить и, тем более, прыгать на нем. Еще немного – и можно будет списывать этот объект. Это же достопримечательность, к ней нужно относиться трепетно.Местный житель Бауыржан
В городском акимате сообщили, что объект был установлен ТОО «Clover Media» по заказу отдела ЖКХ. Подрядчику дали поручение устранить недостатки.
Архитектурный объект установили на набережной Актау в конце января 2022 года.
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