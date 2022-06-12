На набережной Актау начал расклеиваться «Тюлень»

Фото: akorda.kz

В городском акимате сообщили, что объект был установлен ТОО «Clover Media» по заказу отдела ЖКХ. Подрядчику дали поручение устранить недостатки, сообщает Zakon.kz.