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Валентина Шевченко седьмой раз защитила титул чемпиона UFC

UFC Чемпион Фото: Instagram/ufcrussia
В Сингапуре на UFC 275 состоялся бой в женском наилегчайшем весе. Действующая чемпионка Валентина Шевченко из Кыргызстана победила Tайлу Сантос в соглавном бою турнира и седьмой раз защитила свой титул, сообщает Zakon.kz.

Поединок продлился все пять раундов и прошел при минимальном преимуществе Шевченко.

Чемпионка дивизиона одержала победу над бразильянкой Тайлой Сантос раздельным решением судей – 48:47, 47:48, 49:46. Для спортсменки из Кыргызстана этот выигрыш стала 22-м в карьере при трех поражениях.

А главным событием стал бой чемпиона UFC в полутяжелом весе Гловера Тейшейры со вторым номером дивизиона Иржи Прохазкой из Чехии.

Кровавый бой завершился за минуту до окончания заключительного пятого раунда, когда чешский файтер поймал бразильца на удушающий прием и получил титул нового чемпиона UFC.

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Куандык Шынасилов
UFC
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