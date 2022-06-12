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Мужчину с топором задержали в Шымкенте

Житель Шымкента угрожал топором Фото: pixabay
Житель Шымкента ругался с другим мужчиной и угрожал зарубить его. Солдаты Нацгвардии обезоружили его и доставили обоих в отделение полиции, сообщает Zakon.kz.

В Шымкенте гвардейцы задержали местного жителя, который размахивал топором и высказывал угрозы во время драки с другим гражданином, сообщила пресс-служба Нацгвардии.

Случай произошел 10 июня в микрорайоне «Восток». Войсковой наряд заметил, как двое людей конфликтовали.

Подойдя к мужчинам, чтобы выяснить причину, увидели, как один из них начал размахивать топором. Гвардейцы обезоружили мужчину.

Мы обходили маршрут патрулирования и заметили, как двое гражданских лиц нарушают общественную тишину. Конфликт чуть не перешел в трагедию, нам пришлось вмешаться. Начальник патрульной группы Оразхан Орынбасар

По факту нарушители порядка были задержаны и доставлены в Енбекшинский отдел полиции для выяснения обстоятельств.

Данияр Кунафин
Шымкент
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