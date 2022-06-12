Александра Беленко завоевала «бронзу» юношеского ЧМ по тяжелой атлетике

В мексиканском Леоне стартовал Чемпионат мира среди юношей по тяжелой атлетике. В первый соревновательный день копилка казахстанских молодых штангистов пополнилась медалью бронзового качества, которую добыла Александра Беленко, сообщает Zakon.kz.

Александра Беленко заработала свою награду в состязании девушек в весовой категории до 40 килограмм.

В рывке представительница Восточного Казахстана реализовала все три подхода и с результатом 55 килограмм заняла третье место.

А во втором упражнении казахстанка показала отличную борьбу, но не смогла реализовать третий подход и стала второй по итогам толчка и третьей в сумме двоеборья – 125 килограмм (55+70).

Победителем мирового первенства стала колумбийка Эстрада Велез с результатом 128 килограмм (55+73), серебряную медаль завоевала Аканша Виавхаре из Индии – 127 килограмм (59+68).

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