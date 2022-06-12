Александра Беленко завоевала «бронзу» юношеского ЧМ по тяжелой атлетике
Александра Беленко заработала свою награду в состязании девушек в весовой категории до 40 килограмм.
В рывке представительница Восточного Казахстана реализовала все три подхода и с результатом 55 килограмм заняла третье место.
А во втором упражнении казахстанка показала отличную борьбу, но не смогла реализовать третий подход и стала второй по итогам толчка и третьей в сумме двоеборья – 125 килограмм (55+70).
Победителем мирового первенства стала колумбийка Эстрада Велез с результатом 128 килограмм (55+73), серебряную медаль завоевала Аканша Виавхаре из Индии – 127 килограмм (59+68).
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