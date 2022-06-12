США отменили требование сдавать ПЦР-тест на COVID для въезда
Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) с 12 июня отменили для всех авиапассажиров требование о предъявлении отрицательного результата теста на COVID-19 или документов о выздоровлении от COVID-19 перед посадкой на рейс в Соединенные Штаты.
Пандемия COVID-19 перешла в новую фазу благодаря широкому внедрению высокоэффективных вакцин против COVID-19, доступности эффективной терапии и достижению высоких показателей иммунитета, сформированного вакцинами и заболеваемостью среди населения. Все это способствовало снижению риска осложнений при заболевании и смертности в США.CDC
При этом CDC по-прежнему рекомендует путешественникам, которые отправляются в США, пройти тестирование на текущий вариант инфекции как можно ближе к дате вылета (не более чем за три дня) и не путешествовать, если они больны.
Кроме этого, CDC требует от нерезидентов США документ о вакцинации препаратами, разрешенными на территории страны. Такими являются вакцины от Moderna и Pfizer, для иммунизации которыми необходимо введение двух доз, а также однодозовый препарат Johnson & Johnson.
В центрах продолжают изучать последние научные данные и состояние пандемии. Необходимость прохождения тестирования будет пересмотрена, если ситуация изменится.
США ввели правила, требующие от авиапассажиров иметь отрицательный результат ПЦР-теста в течение трех дней перед полетом или предоставить доказательства недавнего выздоровления от вируса, в январе 2021 года.