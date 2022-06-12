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Microsoft назвала ошибкой выход обновления для Windows

Windows обновление Фото: pixabay
Выпуск обновления Windows для всех желающих в компании Microsoft назвали ошибочным, сообщает Zakon.kz.

Журналисты портала The Verge обратили внимание на сообщения в Twitter-аккаунте Windows Insider — одном из официальных каналов Microsoft.

Пользователи писали о том, что бета-версия Windows 11 стала доступна на многих устаревших персональных компьютерах, несмотря на то, что для обновления предусмотрен ряд технических ограничений.

Инженеры корпорации назвали выход апдейта незапланированным и заметили, что это произошло по ошибке.

«Это баг, и наша команда сейчас занимается исправлением. Спасибо за уведомление», — ответили одному из пользователей специалисты группы поддержки.

Другому владельцу компьютера в компании заявили, что системные требования актуальной операционной системы не изменились.

По данным издания, многих пользователей огорчил такой ответ службы поддержки. Читатели портала подчеркнули, что в данном случае было бы правильнее, если бы Microsoft разрешила устанавливать свои операционные системы на компьютеры всех желающих.

Константин Вноровский
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