В процессорах Apple M1 нашли критическую уязвимость

Возможность проведения атаки на системы с процессором Apple M1 обнаружили исследователи Лаборатории компьютерных наук и искусственного интеллекта (CSAIL) Массачусетского технологического института, сообщает Zakon.kz.

Атака, утверждают киберисследователи, позволяет уже проникшему в систему достаточно глубоко злоумышленнику преодолеть последний эшелон обороны — функцию Pointer Authentication. Она рассчитана на противодействие злоумышленникам, уже получившим доступ к памяти устройства, передает издание Tom’s Hardware.

С помощью обнаруженного способа хакеры могут получать полный контроль над системой за счет комбинации программных и аппаратных атак, не оставляя следов. В отличие от предыдущих недостатков, обнаруженных в ПО чипа M1, этот использует аппаратный механизм.

В Apple настаивают: продемонстрированная исследователями атака не угрожает пользователям устройств непосредственно. Сама по себе она недостаточна, чтобы обойти встроенную в операционную систему защиту. Тем не менее, в компании поблагодарили нашедших «дыру» специалистов за бдительность.