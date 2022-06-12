Житель столицы помог задержать грабителя

Грабитель напал на 61-летнюю женщину в Нур-Султане. Канагат Хасенов стал свидетелем преступления и пришел женщине на помощь, сообщает Zakon.kz.

Мужчина выхватил из рук женщины портмоне и бросился бежать.

Я услышал крики женщины о помощи. Когда обернулся, то увидел, что она показывает рукой на убегающего в сторону улицы Отырар мужчину. Я тут же бросился вдогонку за грабителем. Канагат Хасенов

Канагат Хасенов догнал грабителя и повалил на землю. Злоумышленник стал сопротивляться. В это время свой административный участок обходил участковый инспектор полиции Руслан Абулкаиров. Увидев драку, он вмешался в конфликт. Применив боевой прием, задержал подозреваемого.

В настоящее время подозреваемый водворен в изолятор временного содержания ДП Нур-Султана, проводится досудебное расследование.

В ходе следствия установлено, что подозреваемый следил за потерпевшей и видел, как женщина меняла денежные средства в обменном пункте. Также установлено, что 31-летний мужчина ранее был судим. Проверяется его причастность к ранее совершенным преступлениям на территории столицы. Пресс-служба МВД РК.

Департамент полиции поблагодарил неравнодушного жителя столицы за проявленную активную гражданскую позицию.