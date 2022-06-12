Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Житель столицы помог задержать грабителя

Житель столицы помог задержать преступника Фото: polisia.kz
Грабитель напал на 61-летнюю женщину в Нур-Султане. Канагат Хасенов стал свидетелем преступления и пришел женщине на помощь, сообщает Zakon.kz.

Мужчина выхватил из рук женщины портмоне и бросился бежать.

Я услышал крики женщины о помощи. Когда обернулся, то увидел, что она показывает рукой на убегающего в сторону улицы Отырар мужчину. Я тут же бросился вдогонку за грабителем. Канагат Хасенов

Канагат Хасенов догнал грабителя и повалил на землю. Злоумышленник стал сопротивляться. В это время свой административный участок обходил участковый инспектор полиции Руслан Абулкаиров. Увидев драку, он вмешался в конфликт. Применив боевой прием, задержал подозреваемого.

В настоящее время подозреваемый водворен в изолятор временного содержания ДП Нур-Султана, проводится досудебное расследование.

В ходе следствия установлено, что подозреваемый следил за потерпевшей и видел, как женщина меняла денежные средства в обменном пункте. Также установлено, что 31-летний мужчина ранее был судим. Проверяется его причастность к ранее совершенным преступлениям на территории столицы. Пресс-служба МВД РК.

Департамент полиции поблагодарил неравнодушного жителя столицы за проявленную активную гражданскую позицию.

Константин Вноровский
Нур-Султан
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Что сделал Даниал Ахметов для ВКО
Сколько дней казахстанцы отдохнут в июле 2022 года
Время отпусков: сколько детей можно провезти бесплатно на поезде
Министерство образования и науки Казахстана разделили на два ведомства
Полицейский из Нью-Йорка Димаш Ниязов показал фотографии с семьей
Скончался алматинец, вступивший в конфликт с митингующими
Курсы валют на выходные дни
Американская певица Бритни Спирс вышла замуж
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления