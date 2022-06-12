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Ситуация в Украине: Саммит НАТО и маршруты для экспорта зерна

Ситуация в Украине Фото: Instagram/nato
Экс-глава кабмина Италии Сильвио Берлускони заявил, что не видит возможности быстрого прекращения конфликта в Украине, сообщает Zakon.kz.

  • НАТО не рассматривает саммит в Мадриде 28-30 июня как дедлайн для приема Финляндии и Швеции из-за возражений Турции, заявил генсек организации Йенс Столтенберг.

  • Президент Финляндии Саули Ниинистё удивлен позицией Турции по поводу вступления Финляндии и Швеции в НАТО, но надеется, что взаимоприемлемое решение будет найдено. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом.

  • Зеленский подписал закон, позволяющий использовать территориальную оборону в зоне боевых действий. Ранее ее функции сводились к патрулированию улиц и проверкам на блокпостах.

  • Украинское правительство разработало два маршрута для экспорта зерна, которые проходят через Польшу и Румынию, заявил замглавы МИД Украины Дмитрий Сеник.

  • Британская пресса сообщает о планах киевского руководства обменять политика Виктора Медведчука на осужденных в самопровозглашенной ДНР подданных Великобритании 48-летнего Шона Пиннера и 28-летнего Эйдена Аслина.

  • Экс-глава кабмина Италии Сильвио Берлускони заявил, что не видит возможности быстрого прекращения конфликта в Украине, пишет агентство ANSA. По словам политика, с начала боевых действий он дважды пытался дозвониться до российского лидера Владимира Путина, но, по его словам, ответа не было.

Константин Вноровский
Ситуация в Украине НАТО Берлускони Сильвио Зеленский Владимир Путин Владимир Столтенберг Йенс Финляндия
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