Ситуация в Украине: Саммит НАТО и маршруты для экспорта зерна
НАТО не рассматривает саммит в Мадриде 28-30 июня как дедлайн для приема Финляндии и Швеции из-за возражений Турции, заявил генсек организации Йенс Столтенберг.
Президент Финляндии Саули Ниинистё удивлен позицией Турции по поводу вступления Финляндии и Швеции в НАТО, но надеется, что взаимоприемлемое решение будет найдено. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом.
Зеленский подписал закон, позволяющий использовать территориальную оборону в зоне боевых действий. Ранее ее функции сводились к патрулированию улиц и проверкам на блокпостах.
Украинское правительство разработало два маршрута для экспорта зерна, которые проходят через Польшу и Румынию, заявил замглавы МИД Украины Дмитрий Сеник.
Британская пресса сообщает о планах киевского руководства обменять политика Виктора Медведчука на осужденных в самопровозглашенной ДНР подданных Великобритании 48-летнего Шона Пиннера и 28-летнего Эйдена Аслина.
Экс-глава кабмина Италии Сильвио Берлускони заявил, что не видит возможности быстрого прекращения конфликта в Украине, пишет агентство ANSA. По словам политика, с начала боевых действий он дважды пытался дозвониться до российского лидера Владимира Путина, но, по его словам, ответа не было.