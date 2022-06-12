Ситуация в Украине: Саммит НАТО и маршруты для экспорта зерна

НАТО не рассматривает саммит в Мадриде 28-30 июня как дедлайн для приема Финляндии и Швеции из-за возражений Турции, заявил генсек организации Йенс Столтенберг.

Президент Финляндии Саули Ниинистё удивлен позицией Турции по поводу вступления Финляндии и Швеции в НАТО, но надеется, что взаимоприемлемое решение будет найдено. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом.

Зеленский подписал закон, позволяющий использовать территориальную оборону в зоне боевых действий. Ранее ее функции сводились к патрулированию улиц и проверкам на блокпостах.

Украинское правительство разработало два маршрута для экспорта зерна, которые проходят через Польшу и Румынию, заявил замглавы МИД Украины Дмитрий Сеник.

Британская пресса сообщает о планах киевского руководства обменять политика Виктора Медведчука на осужденных в самопровозглашенной ДНР подданных Великобритании 48-летнего Шона Пиннера и 28-летнего Эйдена Аслина.