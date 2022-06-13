Netflix анонсировал второй сезон «Игры в кальмара»

Онлайн-кинотеатр Netflix представил тизер продолжения сериала «Игра в кальмара», сообщает Zakon.kz.

Видео с анонсом нового сезона опубликовано в Twitter компании.

Netflix также опубликовал обращение Хван Дон Хёка, режиссера и сценариста шоу «Игра в кальмара», в котором постановщик еще раз подтвердил работу над продолжением сериала, а также раскрыл некоторые подробности.

Так, по словам Дон Хёка, во втором сезоне появятся Сон Ки Хун и ведущий игр. Кроме того, зрители «познакомятся с парнем Ёнг-хи» — робота-куклы из первого эпизода, в котором участникам нужно было играть в «Тише едешь — дальше будешь».

Точная дата выхода продолжения проекта на данный момент неизвестна.

«Игра в кальмара» вышла в сентябре 2021 года и стала самым популярным сериалом Netflix.