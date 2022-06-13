Air Astana получила премию APEX

Американская ассоциация APEX (Airline Passenger Experience Association) совместно с самым рейтинговым приложением для путешествий Triplt отметила авиакомпанию Air Astana наградой в номинации «Лучшая развлекательная система и бортовая еда и напитки в Центральной Азии».

Церемония награждения состоялась в Дублине 8 июня.

С помощью приложения были собраны независимые отзывы пассажиров, охватившие более миллиона рейсов 600 авиакомпаний мира.

Пассажиры оценивали авиаперевозчиков по пятизвездочной шкале по пяти параметрам: комфортабельность кресел, бортовой сервис, питание и напитки, развлекательная система и услуга Wi-Fi.

Получение престижной награды APEX свидетельствует о стремлении нашей авиакомпании к непрерывному совершенствованию и развитию. Независимость оценок пассажиров придает еще больше ценности премии, и мы признательны им за их отзывы. Вице-президент по бортовому обслуживанию авиакомпании Air Astana Елена Обухова

APEX – международная некоммерческая организация, специализирующаяся на исследовании и улучшении качества обслуживания на воздушном транспорте.

Премия APEX сертифицирована независимой аудиторской компанией. С 2018 по 2020 год Air Astana трижды удостаивалась пяти звезд премии APEX в номинации «Крупные авиакомпании».