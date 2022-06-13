Air Astana получила премию APEX
Фото: Air Astana
Американская ассоциация APEX (Airline Passenger Experience Association) совместно с самым рейтинговым приложением для путешествий Triplt отметила авиакомпанию Air Astana наградой в номинации «Лучшая развлекательная система и бортовая еда и напитки в Центральной Азии».
Церемония награждения состоялась в Дублине 8 июня.
С помощью приложения были собраны независимые отзывы пассажиров, охватившие более миллиона рейсов 600 авиакомпаний мира.
Пассажиры оценивали авиаперевозчиков по пятизвездочной шкале по пяти параметрам: комфортабельность кресел, бортовой сервис, питание и напитки, развлекательная система и услуга Wi-Fi.
Получение престижной награды APEX свидетельствует о стремлении нашей авиакомпании к непрерывному совершенствованию и развитию. Независимость оценок пассажиров придает еще больше ценности премии, и мы признательны им за их отзывы. Вице-президент по бортовому обслуживанию авиакомпании Air Astana Елена Обухова
APEX – международная некоммерческая организация, специализирующаяся на исследовании и улучшении качества обслуживания на воздушном транспорте.
Премия APEX сертифицирована независимой аудиторской компанией. С 2018 по 2020 год Air Astana трижды удостаивалась пяти звезд премии APEX в номинации «Крупные авиакомпании».
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