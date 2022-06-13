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490 миллионов тенге ущерба причинила государству преступная группа

Преступная группа под руководством гражданина Хана, суд Фото: Zakon.kz
Столичным департаментом АФМ изобличена группа лиц, которая с 2020 по 2021 год совершала тяжкие преступления в сфере теневой экономики, сообщает Zakon.kz.

Преступная группа под руководством гражданина Хана В.В. осуществляла выписку фиктивных счетов-фактур в адрес контрагентов от семи подконтрольных юридических лиц с целью освобождения своих покупателей от уплаты налогов в бюджет. Своими действиями они причинили особо крупный ущерб государству на сумму свыше 490 млн тенге.

Суд приговорил основного фигуранта, Хана Виталия Васильевича, к реальному сроку лишения свободы – четыре года, двух причастных к незаконному обналу лиц – к лишению свободы условно.Агентство по финансовому мониторингу

Все трое подсудимых на длительный срок лишены права занимать руководящие должности в коммерческих организациях, в том числе должности, связанные с выпиской счетов-фактур.

Неуплаченные налоги будут предъявлены всем контрагентам в рамках камерального контроля и налогового аудита.

Анастасия Стативкина
АФМ РК Банк Развития Казахстана Нур-Султан
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