490 миллионов тенге ущерба причинила государству преступная группа

Столичным департаментом АФМ изобличена группа лиц, которая с 2020 по 2021 год совершала тяжкие преступления в сфере теневой экономики, сообщает Zakon.kz.

Преступная группа под руководством гражданина Хана В.В. осуществляла выписку фиктивных счетов-фактур в адрес контрагентов от семи подконтрольных юридических лиц с целью освобождения своих покупателей от уплаты налогов в бюджет. Своими действиями они причинили особо крупный ущерб государству на сумму свыше 490 млн тенге.

Суд приговорил основного фигуранта, Хана Виталия Васильевича, к реальному сроку лишения свободы – четыре года, двух причастных к незаконному обналу лиц – к лишению свободы условно. Агентство по финансовому мониторингу

Все трое подсудимых на длительный срок лишены права занимать руководящие должности в коммерческих организациях, в том числе должности, связанные с выпиской счетов-фактур.