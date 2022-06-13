Закон об аквакультуре появится в Казахстане

Министерство экологии, геологии и природных ресурсов разработало концепцию проекта закона «Об аквакультуре», сообщает Zakon.kz.

Законопроект призван регулировать общественные отношения в области охраны, воспроизводства и использования животного мира и направлен на обеспечение условий сохранения животного мира и его биологического разнообразия, устойчивого использования объектов животного мира для удовлетворения экологических, экономических, эстетических и иных потребностей человека с учетом интересов нынешнего и будущих поколений.

По данным министерства, с 2017 по 2021 год в Казахстане выращено свыше 37 тыс. тонн товарной рыбы: форель, карп, осетровые и прочие виды рыб.

В целом в Казахстане объем продукции аквакультуры в 2018 году составлял менее 10% от объема выращивания рыбы, например, в Узбекистане.

Между тем потенциал развития аквакультуры, по оценке экспертов, составляет порядка 270 тыс. тонн товарной продукции. Он может позволить поднять уровень потребления на душу населения до объемов, рекомендованных ВОЗ, а также увеличить объем глубоко переработанной рыбной продукции с высокой добавленной стоимостью, что в свою очередь позволит поднять налогооблагаемую базу и привлекательность отрасли для потенциальных инвесторов.

Для этого предлагается выработать и реализовать комплекс мер государственной поддержки, включающий субсидирование основных составляющих себестоимости, таких как приобретение кормов, рыбопосадочного материала, приобретение и содержание ремонтно-маточного стада ценных видов рыб, лекарственных препаратов, разработка рыбоводно-биологических обоснований, а также инвестиционных субсидий для всех видов рыбоводных хозяйств: озерно-товарных рыбоводных хозяйств, садковых рыбоводных хозяйств, прудовых рыбоводных хозяйств и рыбоводных хозяйств с замкнутым циклом водообеспечения.

В частности, концепция законопроекта рассматривает для воспроизведения рыбных ресурсов создание племенных и селекционно-генетических центров в качестве инфраструктурных объектов, призванных обеспечить:

проведение научно-исследовательских работ по разработке новых технологий товарного выращивания рыб совместно с научно-исследовательскими организациями;

проведение совместно с научно-исследовательскими организациями племенных и селекционно-генетических работ по поддержанию чистых линий и видов рыб, а также выведению новых видов, адаптированных к климатическим условиям Казахстана;

разработку новых технологий искусственного воспроизводства, содержание ремонтно-маточного стада охраняемых видов рыб;

производство рыбопосадочного материала высокого качества и его реализацию субъектам рыбного хозяйства;

оказание образовательных и консультационных услуг субъектам рыбного хозяйства.

Кроме того, предусматривается научное и кадровое обеспечение, развитие нормативно-правовой базы.

Проект документа размещен на сайте «Открытые НПА» до 1 июля 2022 года.