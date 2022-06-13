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Незаконная добыча ферулы – задержан 51 иностранец в Туркестанской области

51 иностранца, задержаны, незаконная добыча ферулы Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области
В Туркестанской области полицейские выявили 51 иностранца, занимавшегося незаконной добычей ферулы, сообщает Zakon.kz.
В ходе профилактических мероприятий сотрудники отдела полиции Отырарского района выявили 51 иностранного гражданина, занимавшегося сбором лекарственной ферулы на степных просторах Караконырского сельского округа. Из них 31 – граждане Узбекистана и 17 – граждане Таджикистана. Пресс-служба ДП Туркестанской области

Полицейские составили административные протоколы по ч. 5 ст. 517 КоАП РК «Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения» и решением суда выдворили иностранных граждан за пределы страны.

Анастасия Стативкина
Туркестанская область
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