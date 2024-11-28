На юге РК пресечена незаконная добыча гравия: ущерб оценивается в 437 млн тенге
Фото: pexels
Полицейские в Туркестанской области пресекли деятельность группы, занимавшейся незаконной добычей гравия на территории Келесского района, сообщает
По информации полиции, в результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны четверо подозреваемых, которые без разрешительных документов добывали и реализовывали полезные ископаемые. Ущерб государству оценивается в 437 млн тенге.
В ходе обысков изъяты экскаватор, погрузчик, четыре грузовых автомобиля и другие вещественные доказательства.
Возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается, проводится комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств и других возможных участников преступной схемы.
Ранее сообщалось, что в Туркестанской области задержано более 120 иностранцев, причастных к контрабанде наркотиков.
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