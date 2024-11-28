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Законодательство РК

На юге РК пресечена незаконная добыча гравия: ущерб оценивается в 437 млн тенге

Задержание, задержанный, наручники, правонарушение, преступление, фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2024 18:56 Фото: pexels
Полицейские в Туркестанской области пресекли деятельность группы, занимавшейся незаконной добычей гравия на территории Келесского района, сообщает

По информации полиции, в результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны четверо подозреваемых, которые без разрешительных документов добывали и реализовывали полезные ископаемые. Ущерб государству оценивается в 437 млн тенге.


В ходе обысков изъяты экскаватор, погрузчик, четыре грузовых автомобиля и другие вещественные доказательства.

Возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается, проводится комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств и других возможных участников преступной схемы.

Ранее сообщалось, что в Туркестанской области задержано более 120 иностранцев, причастных к контрабанде наркотиков. 

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