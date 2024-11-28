На юге РК пресечена незаконная добыча гравия: ущерб оценивается в 437 млн тенге

Полицейские в Туркестанской области пресекли деятельность группы, занимавшейся незаконной добычей гравия на территории Келесского района, сообщает

По информации полиции, в результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны четверо подозреваемых, которые без разрешительных документов добывали и реализовывали полезные ископаемые. Ущерб государству оценивается в 437 млн тенге.





В ходе обысков изъяты экскаватор, погрузчик, четыре грузовых автомобиля и другие вещественные доказательства.

Возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается, проводится комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств и других возможных участников преступной схемы.

Ранее сообщалось, что в Туркестанской области задержано более 120 иностранцев, причастных к контрабанде наркотиков.