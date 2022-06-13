Президент внес изменения в указ о запрете на вывоз валюты свыше 10 тысяч долларов

Запрет на вывоз валюты свыше 10 тыс. долларов из Казахстана теперь не распространяется на операции Нацбанка и вывоз аффинированного золота, сообщает Zakon.kz.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 11 июня 2022 года подписал указ, которым внес изменения в указ от 14 марта 2022 года «О мерах по обеспечению финансовой стабильности Республики Казахстан».

Документ дополнен пунктом, что запрет на вывоз валюты свыше 10 тыс. долларов из Казахстана не распространяется на:

операции Нацбанка РК и организаций, входящих в его структуру;

вывоз аффинированного золота, полученного после переработки иностранного сырья, ввезенного на территорию РК с территории государства, не являющегося членом ЕАЭС, и заявляемого под таможенную процедуру реэкспорта;

вывоз аффинированного золота, полученного после переработки давальческого сырья государства, являющегося членом ЕАЭС, с последующим вывозом аффинированного золота на территорию того же государства – члена ЕАЭС;

вывоз банками второго уровня неплатежной или негодной к обращению наличной иностранной валюты;

иные случаи, определяемые отдельными актами правительства РК.

Указ вводится в действие с 13 июня 2022 года.

Согласно первому указу Пограничная служба и КГД в автомобильных, авиационных, железнодорожных и морских пунктах пропуска при пропуске лиц, транспортных средств, грузов и товаров обеспечивают контроль за недопущением вывоза из РК в государства – члены ЕАЭС:

наличной иностранной валюты или денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 тыс. долларов по курсу Нацбанка на дату вывоза;

слитков аффинированного золота массой 5, 10, 20, 50 и 100 грамм и инвестиционных монет из золота ALTYN BARYS и из серебра KÚMIS BARYS, а также аффинированного золота массой свыше 100 грамм.