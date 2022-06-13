В Казахстане планируют частично отменить мораторий на земельные проверки
В частности, проект указа предусматривает дополнение по включению в исключительные случаи на проверки и профилактический контроль и надзор с посещением субъектов малого предпринимательства, в том числе субъектов микропредпринимательства, в части проведения проверок и профилактического контроля с посещением за соблюдением земельного законодательства РК.
Как поясняется, в настоящее время проведение проверок и принятие мер в отношении таких субъектов не представляется возможным, кроме исключительных случаев, к которым относится «массовая угроза».
Однако при проведении проверочных мероприятии в рамках «массовой угрозы» на местах возникает ряд вопросов, а именно жалобы проверяемых субъектов по вопросу законности проведения проверок на момент действующего Указа, которые являются сдерживающим фактором при рассмотрении в судебном порядке, - говорится в обосновании.
В связи с чем Минсельхоз и предлагает внести такое дополнение.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 24 июня.
Мораторий на проверки действует в Казахстане с 1 января 2020 года до 1 января 2023 года.