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В двух районах Алматы точечно отключат холодную воду

отключение воды в Алматы Фото: pixabay
В Алматы 15 июня в Ауэзовском и Жетысуском районах локально отключат холодную воду, сообщает Zakon.kz.

15 июня с 9:00 до 20:00 холодной воды не будет в жилых домах и иных зданиях, расположенных на территории Ауэзовского района в контурах микрорайона Тастак-1, а также по улице Утеген батыра от улицы Толе би до проспекта Райымбека, и далее по проспекту Райымбека от улицы Утеген батыра до улицы Саина.

15 июня с 9:00 до 15:00 — на территории Жетысуского района в микрорайоне Кулагер (дома №25-59).

Ограничения по услуге холодного водоснабжения вводятся для подключения нового водопровода к магистральным сетям и замены технологического оборудования.ГКП «Алматы су»
Анастасия Стативкина
Алматы
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