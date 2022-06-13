В двух районах Алматы точечно отключат холодную воду

В Алматы 15 июня в Ауэзовском и Жетысуском районах локально отключат холодную воду, сообщает Zakon.kz.

15 июня с 9:00 до 20:00 холодной воды не будет в жилых домах и иных зданиях, расположенных на территории Ауэзовского района в контурах микрорайона Тастак-1, а также по улице Утеген батыра от улицы Толе би до проспекта Райымбека, и далее по проспекту Райымбека от улицы Утеген батыра до улицы Саина.

15 июня с 9:00 до 15:00 — на территории Жетысуского района в микрорайоне Кулагер (дома №25-59).