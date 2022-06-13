«Добрался ползком»: сосед спас ребенка из огня
Фото: пресс-служба ДЧС Шымкента
В одном из домов в микрорайоне Шапагат в Шымкенте произошел пожар. По данным пресс-службы ДЧС города, происшествие едва не закончилось трагедией из-за непотушенного окурка сигареты, сообщает Zakon.kz.
Прибывшие на место пожарные части установили, что на втором этаже жилого дома в спальной комнате площадью 14 кв. м горели постельные принадлежности. Площадь пожара составила 2,5 кв. м.Группа по связям с общественностью ДЧС Шымкента
До приезда на место спасателей, как уточнили в ведомстве, мужчина, проживающий в соседнем доме, вышел на улицу и услышал крики о помощи.
Он увидел маленькую девочку на втором этаже. Быстро войдя в дом, несмотря на окутанный черным дымом второй этаж, ползком добрался до комнаты, где находилась девочка 2012 года рождения, и вытащил на улицу. Еще три ребенка самостоятельно покинули помещение.Группа по связям с общественностью ДЧС Шымкента
По данным ДЧС, никто не пострадал.
Также известно, что, по предварительной версии, пожар произошел из-за непотушенного окурка сигареты.
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