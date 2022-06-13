«Добрался ползком»: сосед спас ребенка из огня

Фото: пресс-служба ДЧС Шымкента

В одном из домов в микрорайоне Шапагат в Шымкенте произошел пожар. По данным пресс-службы ДЧС города, происшествие едва не закончилось трагедией из-за непотушенного окурка сигареты, сообщает Zakon.kz.