Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

«Добрался ползком»: сосед спас ребенка из огня

пожар, Шымкент, дети, сосед, спасение Фото: пресс-служба ДЧС Шымкента
В одном из домов в микрорайоне Шапагат в Шымкенте произошел пожар. По данным пресс-службы ДЧС города, происшествие едва не закончилось трагедией из-за непотушенного окурка сигареты, сообщает Zakon.kz.
Прибывшие на место пожарные части установили, что на втором этаже жилого дома в спальной комнате площадью 14 кв. м горели постельные принадлежности. Площадь пожара составила 2,5 кв. м.Группа по связям с общественностью ДЧС Шымкента

До приезда на место спасателей, как уточнили в ведомстве, мужчина, проживающий в соседнем доме, вышел на улицу и услышал крики о помощи.

Он увидел маленькую девочку на втором этаже. Быстро войдя в дом, несмотря на окутанный черным дымом второй этаж, ползком добрался до комнаты, где находилась девочка 2012 года рождения, и вытащил на улицу. Еще три ребенка самостоятельно покинули помещение.Группа по связям с общественностью ДЧС Шымкента

По данным ДЧС, никто не пострадал.

Также известно, что, по предварительной версии, пожар произошел из-за непотушенного окурка сигареты.

Анастасия Московчук
Шымкент
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Что сделал Даниал Ахметов для ВКО
Назван средний размер пенсии в Казахстане
Дизтопливо подорожало на 41,5% в Казахстане
Президент внес изменения в указ о запрете на вывоз валюты свыше 10 тысяч долларов
«Я тебя люблю»: как проявляют чувства представители разных знаков зодиака
На большей части территории Казахстана объявлено штормовое предупреждение
Скончался алматинец, вступивший в конфликт с митингующими
Нурсултан Назарбаев встретился с Владимиром Путиным
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления