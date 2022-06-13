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Мирзагалиев обсудил возможности сотрудничества с компанией «СИБУР»

обсуждение, планы, развитие Фото: пресс-служба АО НК «КазМунайГаз»
10 июня делегация АО НК «КазМунайГаз» во главе с председателем правления Магзумом Мирзагалиевым посетила расположенный в Тобольске один из крупнейших нефтехимических комплексов в России и мире – ООО «ЗапСибНефтехим» (нефтехимический комбинат группы «СИБУР Холдинг»).

В ходе визита гостям были представлены новые производства «ЗапСибНефтехима», суммарная мощность которого позволяет производить 2,5 млн тонн базовых полимеров в год (1,5 млн тонн полиэтилена и 1 млн тонн полипропилена).

компания, развитие, Казахстан

Фото: пресс-служба АО НК «КазМунайГаз»

Делегация КМГ посетила установки пиролиза, полиэтилена, полипропилена, а также центральную операторную, где руководству компании были показаны применяемые цифровые инструменты.

компании, развитие, планы

Фото: пресс-служба АО НК «КазМунайГаз»

Следующим объектом посещения стало мономерное производство, в том числе установка по производству малеинового ангидрида, производство дегидрирования пропана, производство по переработке широкой фракции легких углеводородов и единая операторная производств завода мономеров.

Во время поездки делегация КМГ также ознакомилась с работой Центра развития инженерно-технической экспертизы «СИБУРИНТЕХ».

развитие, компания, успехи

Фото: пресс-служба АО НК «КазМунайГаз»

По итогам визита состоялась рабочая встреча руководителей КМГ, «СИБУР» и Sinopec (по видеоконференцсвязи). В ходе совещания были обсуждены вопросы потенциального сотрудничества между компаниями и перспективы совместной реализации нефтегазохимических проектов. Пресс-служба АО НК «КазМунайГаз»

«СИБУР» – крупнейший в России производитель полипропилена, полиэтилена низкого давления, БОПП-пленки, ПЭТФ, моноэтиленгликоля, вспенивающегося полистирола, термоэластопластов, входит в пятерку глобальных лидеров по производству полиолефинов (пластика).

Напомним, 7 октября 2021 года между АО «Самрук-Казына», КМГ и «СИБУР» было подписано соглашение о базовых условиях сотрудничества по проектам строительства двух заводов – по производству полиэтилена и по производству полипропилена.

Анастасия Московчук
Россия Мирзагалиев Магзум Казахстан
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