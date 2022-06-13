Казахстанские регбистки завоевали «серебро» на турнире в Португалии

Женская сборная Казахстана по регби-7 заняла второе место на международных соревнованиях Algarve Sevens в Португалии. В решающем матче за «золото» казахстанки уступили французскому коллективу Fantastics – 14:17, сообщает Zakon.kz.

Это второе успешное выступление казахстанских регбисток на международных турнирах в Европе за две недели. До этого, в начале июня, сборная Казахстана стала победителем международного турнира Amsterdam Sevens в Голландии. А в минувшие выходные подопечные Анны Яковлевой стали серебряными призерами в Португалии.

Осенью у нас будет чемпионат Азии. Это самый важный турнир года. С этого момента мы начинаем нацеленную подготовку к нему. К сожалению, в этом турнире мы не смогли встретиться с нашим главным соперником – Гонконгом. Они были в другой группе. Однако нам удалось проверить нашу команду в очередном турнире. Анна Яковлева, главный тренер сборной РК по регби-7

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