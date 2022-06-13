Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Казахстанские регбистки завоевали «серебро» на турнире в Португалии

Регби-7 Серебро Португалия Фото: Instagram/drs_kz
Женская сборная Казахстана по регби-7 заняла второе место на международных соревнованиях Algarve Sevens в Португалии. В решающем матче за «золото» казахстанки уступили французскому коллективу Fantastics – 14:17, сообщает Zakon.kz.

Это второе успешное выступление казахстанских регбисток на международных турнирах в Европе за две недели. До этого, в начале июня, сборная Казахстана стала победителем международного турнира Amsterdam Sevens в Голландии. А в минувшие выходные подопечные Анны Яковлевой стали серебряными призерами в Португалии.

Осенью у нас будет чемпионат Азии. Это самый важный турнир года. С этого момента мы начинаем нацеленную подготовку к нему. К сожалению, в этом турнире мы не смогли встретиться с нашим главным соперником – Гонконгом. Они были в другой группе. Однако нам удалось проверить нашу команду в очередном турнире.Анна Яковлева, главный тренер сборной РК по регби-7

Наслаждайтесь летом с Parimatch и выигрывайте топовые призы: путевку на Мальдивы, iPhone 13 PRO MAX и бонусы на 14 млн тенге. Розыгрыши каждую неделю – участвуйте!

Куандык Шынасилов
Казахстан Португалия
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Что сделал Даниал Ахметов для ВКО
Назван средний размер пенсии в Казахстане
Дизтопливо подорожало на 41,5% в Казахстане
Президент внес изменения в указ о запрете на вывоз валюты свыше 10 тысяч долларов
«Я тебя люблю»: как проявляют чувства представители разных знаков зодиака
На большей части территории Казахстана объявлено штормовое предупреждение
Скончался алматинец, вступивший в конфликт с митингующими
Нурсултан Назарбаев встретился с Владимиром Путиным
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления